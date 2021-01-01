بحلول عام 2030 بريطانيا تخطط لإضافة 300 ألف شاحن سيارة كهربائي في البلاد



شاحن سيارة كهربائي شاحن سيارة كهربائي

أعلنت حكومة المملكة المتحدة أنها تخطط لزيادة عدد شحنات السيارات الكهربائية في البلاد بمقدار عشرة أضعاف، حيث تعهدت الحكومة بنشر 300 ألف شاحن كهربائي بحلول عام 2030.



جاء قرار زيادة عدد شواحن السيارات الكهربائية بعد أن تعرضت حكومة المملكة المتحدة لانتقادات لأن طرح أجهزة الشحن بطيء للغاية بحيث لا يتناسب مع النمو السريع في مبيعات السيارات الكهربائية، وفقًا للموقع الإخباري «techtimes».



وقالت وزارة النقل البريطانية إنها ستستثمر 593 مليون دولار لبلوغ هذا الهدف، إلى جانب مبالغ ضخمة من رأس المال الخاص، وسيتم حظر بيع المركبات والشاحنات الجديدة المزودة بمحركات بنزين وديزل اعتبارًا من عام 2030.

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في فبراير، تم الإشارة إلى أن هناك حوالي 420 ألف سيارة كهربائية على طرق المملكة المتحدة، وفقًا للسيارة الخضراء التالية. ومع ذلك، لم يكن هناك سوى 29600 نقطة عامة في المملكة المتحدة اعتبارًا من 1 مارس.سوف يركز صندوق البنية التحتية للمركبات الكهربائية المحلية على محطات الشاحن وأجهزة الشحن في الشوارع بالتعاون مع «BP»، وهي شركة نفطية مقرها المملكة المتحدة، أكدت أيضًا إنفاق 1.3 مليار دولار على البنية التحتية للشاحن الجديد كجزء من خططها لتنويع الإيرادات.تعتمد الشركة على الوقود الأحفوري لتحقيق أرباحها وتتعرض لضغوط من المستثمرين والناشطين لإظهار كيف ستصل إلى صافي انبعاثات الكربون.ربط رئيس وزراء المملكة المتحدة، بوريس جونسون، الانتقال إلى السيارات الكهربائية بالدفع لتقليل الاعتماد على إمدادات الوقود الأحفوري من الدول الأجنبية.سجلت أسعار الوقود ارتفاعات قياسية، حيث من المتوقع أن تزيد الحرب الروسية على أوكرانيا من أزمة تكلفة المعيشة بسبب الاعتماد العالمي على صادراتها من الغاز والنفط.اشتكت صناعة السيارات من أن الحكومة لا تفعل ما يكفي لتوفير شواحن السيارات الكهربائية، مما يعني أن العديد من العملاء يتراجعون عن شراء سيارات تعمل بالبطاريات خوفًا من عدم القدرة على الشحن في منتصف الرحلة.شكلت مبيعات السيارات الكهربائية 18? من تسجيلات السيارات الجديدة في فبراير الماضي، كما تتمتع لندن وجنوب شرق إنجلترا بوصول أفضل إلى أجهزة الشحن العامة مقارنة بالأجزاء النامية في المملكة المتحدة، على الرغم من أن العديد من مالكي السيارات الكهربائية من المرجح أن يعتمدوا على أجهزة الشحن الخاصة في منازلهم.استجاب رؤساء شركات السيارات بارتياح لتعهد حكومة المملكة المتحدة، الذي أضاف إلى الخطط السابقة لاستثمار 1.2 مليار دولار في أجهزة الشحن السريع. ومع ذلك، قال الرئيس التنفيذي لشركة الصناعات البريطانية «SMMT»، مايك هاوز، إنه يريد أهدافًا ملزمة بشأن طرح الشاحن.قال هاوز إن البنية التحتية للشحن يجب أن تواكب النمو السريع لمبيعات السيارات الكهربائية.من خلال نشر أجهزة الشحن على المستوى الوطني، ستمنح التوسع السائقين الثقة في أنهم سيكونون قادرين على الشحن بسهولة كما يفعلون للتزود بالوقود أينما كانوا.بصرف النظر عن نشر أجهزة الشحن الكهربائية، تريد شركات السيارات أيضًا من الحكومة معالجة المشكلات المتعلقة بسهولة استخدام أجهزة الشحن.