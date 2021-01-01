إليك أبرز التغييرات . بي أم دبليو تعلن تغيير شكل سيارتها الفاخرة x7..

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صورة الخبر: بي أم دبليو
بي أم دبليو

كشفت BMW عن سيارتها X7 Facelift الرياضية متعددة الاستخدامات والتي تستعد لتقديمها رسمياً قريبا.

وتظهر الواجهة الأمامية بلا أي تغيير إلا أن المصابيح الأمامية تأتي بتصميم مطور مع تحسين مظهر الشبكة السفلية بالكامل والتي تتميز بتصميم أقصر بكثير من السابق وتحتوي على مداخل هواء جديدة على الجانبين.

من المتوقع عدم رؤية العديد من التغييرات في المقصورة ، بخلاف بعض الزخارف الجديدة والمفروشات المحدثة حيث تأتي X7 الجديدة أيضًا على نفس شاشات العرض المزدوجة مقاس 12.3 بوصة مثل الموجودة بالجيل الحالي وستكون مجهزة بأحدث إصدار من برنامج المعلومات والترفيه iDrive من BMW.

المصدر: الاهرام أوتو

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