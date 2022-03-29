أسعار السمك في مصر اليوم 29-3-2022



أسعار السمك أسعار السمك

صعدت أسعار السمك اليوم 29 مارس 2022 بالسوق المحلية، بنحو 10 جنيهات فى بعض الأصناف، وفق محمد صالحين، تاجر بمنطقة الدقى لـ «المال»، وتعتمد محاور تنمية الثروة السمكية على تنمية وتطوير البحيرات، التى تضم المنزلة، والبرلس، ومريوط، والبردويل، ويبلغ إنتاج مصر من المصايد الطبيعية 400 ألف طن (البحيرات- والبحرين والنيل).



أسعار السمك البلطى

ودارت أسعار السمك البلطى حول 35 و50 جنيهًا – بحسب المنطقة – واستوردت مصر 325 ألف طن من أصناف «الماكريل، والرنجة، والسردين»، وفق تقرير للهيئة العامة لتنمية الثروة السمكي، وسجل كيلو القاروص 160 جنيهًا.



أسعار الأسماك فى سوق العبور اليوم

وسجلت أسعار الأسماك فى سوق العبور اليوم «الجملة» كالتالى: تراوحت أسعار البلطى بين 22 و35 جنيهًا للكيلو، والكابوريا بين 30 و120 جنيها، ودار السمك البورى حول 32 و50 جنيهًا، وتراجعت المكرونة السويسى 5 جنيهات لتتراوح بين 30 و60 جنيهًا.

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وارتفعت أسعار كيلو السبيط 10 جنيهات لتتراوح بين 120 و180 جنيهًا، وصعد كيلو الثعابين 10 جنيها ليتراوح بين 50 و230 جنيهًا، واستقر كيلو الدنيس عند 90 و130 جنيهًا، وتراوحت أسعار المرجان بين 22 و38 جنيهًا، وفق بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.أسعار الأسماك المجمدة فى مصروبلغت أسعار الأسماك المجمدة فى مصر كالتالى: كيلو المكرونة المجمدة بين 20 و30 جنيهًا، وتراوحت الكابوريا بين 100 و160 جنيهًا، ويبلغ إنتاج مصر من المصايد الطبيعية 400 ألف طن (البحيرات- والبحرين والنيل)، بلغ كيلو السبيط 200 جنيه.وتستحوذ المزارع السمكية على نصيب الأسد من الإنـتاج السمكى فى مصر بنسبة 79.7%، يليها البحيرات بنـسبة 10.8%، ويبلغ إنتاج الجمبرى بمزرعة الديبة 102 طن.ثم جاء الإنـتـاج بالميـاه البحـريـة بنسبة 4.9% فالمياه العـذبة بنـسبة 3.8%، نهاية بحقول الأرز بنسبة 0.8% من إجمالى الإنتاج، وفق بيان صادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.أسعار سمك البورىودارت أسعار سمك البورى حول 55 و70 جنيهًا، وسجلت صادرات الأسماك خلال 2019 حوالي 35 ألف طن، وتسعى مصر لزيادة معدلات التصدير، وفق السيد القصير وزير الزراعة، وسجل سعر كيلو الدنيس 170 جنيهًا.أسعار الأسماك فى مصر اليوموجاءت أسعار الأسماك فى مصر اليوم كالتالى: تراوح سعر الجمبري بين 150 و300 جنيهًا، وصعد كيلو الثعابين 10 جنيهات ليتراوح بين 70 و250 جنيها، ونجحت مصر حاليًا فى تحقيق الاكتفاء الذاتي من الإنتاج السمكي بنسبة 85%.وتنتج مصر 2 مليون طن أسماك سنويًا، منها 1.6 مليون طن من الاستزراع السمكي، ويسجل إنتاج البحيرات من الأسماك 183 ألف طن.وانخفضت أسعار المكرونة السويسى 5 جنيهات لتتراوح بين 50 و85 جنيهًا للمستهلك، ويسجل نصيب المواطن المصري من الإنتاج السمكى 18 كيلو جراما، فيما تصل النسبة العالمية 20 كيلو جراما سنويًا.