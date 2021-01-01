تصميمات مميزة : تسريبات جديدة تكشف مواصفات أيفون 14 المنتظر.

يخضع أيفون 14خلال الوقت الراهن لاختبار التحقق الهندسي، إذ أظهر تقرير جديد أن خط iPhone 2023 يمكن أن يأتي بتصميم جديد يعرف بـ Periscope المشهور منذ فترة طويلة مع تقريب بصري 5x، وتعتبر هذه أحدث التسريبات حول الهاتف المنتظر، بحسب تصريحات المحلل جيف بو، من شركة «هايتونج إنترناشونال سيكيوريتيز» لـ «9to5Mac».
أيفون 14 في مرحلة اختبارات هندسية وتقنية
وبناء على مسح سلسلة التوريد، فإن أيفون 14 الآن في مرحلة اختبارات هندسية وتقنية، دون أي تأثير من إغلاق مصانع Shenzhen لأنه ليس مصنع Foxconn الرئيسي الذي ينتج رقائق أيفون.
شريحة معالج A16 المخصصة لجهاز أيفون 14 برو وأيفون 14 برو ماكس ستتميز بحجم أكبر مقارنة بـ A15 الموجودة في أيفون 13.
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