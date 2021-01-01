تصميمات مميزة : تسريبات جديدة تكشف مواصفات أيفون 14 المنتظر.



أيفون أيفون

يخضع أيفون 14خلال الوقت الراهن لاختبار التحقق الهندسي، إذ أظهر تقرير جديد أن خط iPhone 2023 يمكن أن يأتي بتصميم جديد يعرف بـ Periscope المشهور منذ فترة طويلة مع تقريب بصري 5x، وتعتبر هذه أحدث التسريبات حول الهاتف المنتظر، بحسب تصريحات المحلل جيف بو، من شركة «هايتونج إنترناشونال سيكيوريتيز» لـ «9to5Mac».



أيفون 14 في مرحلة اختبارات هندسية وتقنية

وبناء على مسح سلسلة التوريد، فإن أيفون 14 الآن في مرحلة اختبارات هندسية وتقنية، دون أي تأثير من إغلاق مصانع Shenzhen لأنه ليس مصنع Foxconn الرئيسي الذي ينتج رقائق أيفون.



شريحة معالج A16 المخصصة لجهاز أيفون 14 برو وأيفون 14 برو ماكس ستتميز بحجم أكبر مقارنة بـ A15 الموجودة في أيفون 13.

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فيما يتعلق باقتراح المنتج، يتوقع الخبراء أن يكون لدى أيفون 14 المنتظر مجموعة قوية من الترقيات، وسيكون مدعوما بشاشة أكبر وترقية الكاميرا التي قد تصل إلى 48 ميجابكسل لطرازات Pro، ومن ناحية أخرى، يعد التسعير أمرًا بالغ الأهمية، إذ يتوقع الخبراء أيضا أن يبدأ سعر iPhone 14 بملبغ قريب من iPhone 13.كاميرا جديدة في أيفون 14تشكيلة عام 2023 من منتجات «أبل» يقول عنها جيف بو إنها ستأتي بترقيات كبيرة، فبعد أن ذكرت تقارير سابقة أن الشركة الأمريكية تعمل على تطوير كاميرا بيريسكوب لولكن لأجهزة iPhone 15 Pro / Pro Max مع تقريب بصري 5x، ولكن تشير تقارير حالية إلى أن شركة Apple يمكنها إطلاق تصميم الكاميرا الجديد هذا لطرازات iPhone 14.