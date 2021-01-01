طرق سهلة للتخلص من رسالة مزعجة «مساحة تخزين iCloud ممتلئة»..

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«مساحة تخزين أيكلود ممتلئة».. من الإشارات المزعجة للغاية، إذ يجعل مستخدمي «أيفون» يشعرون بالحيرة لأنه يوجه بضرورة تفعيل حالة الطوارئ لتنظيف الهاتف من الأشياء القديمة.



يوفر أحدث إصدار من «أيفون 13 برو» ما يصل إلى تيرابايت من مساحة التخزين داخل الجهاز، وهي مساحة كبيرة للغاية، ولكن بالنسبة للمستخدمين الذين ليس لديهم هذا النموذج الجديد، هناك حيل بسيطة لتوفير مساحة على iCloud الخاص دون حذف الصور أو أشياء ترغب في الاحتفاظ بها، بحسب صحيفة «ذا صن» البريطانية.



عناصر بسيطة يمكن حذفها بسهولة

في بعض الأحيان لا يدرك المستخدمون حتى أن هناك الكثير من عمليات الحذف السهلة التي يمكن أن تمنح iCloud بعضًا من المساحة، فقط يجب الانتقال إلى الإعدادات ثم علامة تبويب iCloud، وفيه سيرى تمثيلاً بيانيًا لما يشغل مساحة كبيرة في iCloud.

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تعد مقاطع الفيديو الطويلة والأفلام التي يجرى تنزيلها وملفات تحرير الفيديو أجزاء كبيرة من البيانات، ويمكن أن يصل حجم الفيديو إلى 5 جيجا إذا كانت الدقة عالية وملفات iMovie أكبر، ويعد حذف فيلم شاهدته أو مقطع لا تحتاجه قرارًا سهلاً إذا كنت بحاجة إلى المساحة.إلغاء المحادثات القديمة من هاتفكوبالمثل، يمكن أن تتراكم الرسائل النصية بسهولة على مدار بضعة أشهر أو سنوات، ويمكن أن يساعد إلغاء المحادثات القديمة من هاتفك وجهاز الكمبيوتر وiCloud على تفريغ مساحة من الجهاز بشكل أسرع.تعد كاميرا «أيفون» من أفضل ميزاته، إذ يمكن للكاميرا أن تفعل الكثير وتستهلك مساحة تخزين كبيرة للقيام بذلك، وإحدى الأدوات التي من المؤكد أن يعرفها المؤثرون هي وضع Burst، الذي عند تمكينه يمكن التقاط العديد من الصور في تتابع سريع، إذ يمكن التقاط مئات الصور في ثوانٍ، وهذا من شأنه أن يشغل مساحة هائلة، ولكن من السهل حذف هذه اللقطات المقلدة عند اختيار الأفضل بينها.فائدة تفريغ مساحة تخزين في «أيفون»في حال كان المستخدم لا يستطيع تحمل التخلي عن بعض بياناته الرقمية العزيزة، فيمكن أن يحول بعضها إلى سحابة جديدة، إذ يقدم كل من جوجل وأمازون خدمات تخزين الصور التي تتمتع بإمكانيات iOS، ولكن بمقابل مادي.جدير بالذكر أن تفريغ المساحة يعد أمرًا رائعًا لتحسين السرعة والصحة العامة لجهاز أيفون، لذلك يجب أن يراعي المستخدم هذا الأمر باستمرار، ويختار بدقة العناصر التي يحتاج إلى تخزينها بالفعل.