ستضر بتشفير واتساب.. تحذير عاجل من خبراء الأمن بشأن وجود قواعد جديدة..

أعلنت الهيئات الحاكمة في الاتحاد الأوروبي أنها توصلت إلى اتفاق بشأن أكثر التشريعات شمولاً لاستهداف شركات التكنولوجيا الكبرى في أوروبا، والمعروفة باسم قانون الأسواق الرقمية «DMA».
تحذير عاجل من خبراء الأمن بشأن وجود قواعد جديدة
ونظرًا لكونه قانونًا طموحًا له آثار بعيدة المدى على مستخدمي واتساب، فإن الإجراء الأكثر لفتًا للنظر في مشروع القانون يتطلب أن كل شركة تقنية كبيرة التي تُعرّف على أنها تمتلك رأس مال سوقي يزيد عن 75 مليار يورو أو قاعدة مستخدمين تزيد عن 45 مليون شخص في الاتحاد الأوروبي، تقوم بإنشاء منتجات قابلة للتشغيل المتبادل مع المنصات الأصغر، وفقا لما ذكره موقع «theverge» التقني المتخصص.
وبالنسبة لتطبيقات المراسلة، قد يعني ذلك السماح للخدمات المشفرة من طرف إلى طرف على غرار واتساب بالاختلاط ببروتوكولات أقل أمانًا كالرسائل القصيرة والتي يخشى خبراء الأمن من أنها ستضر المكاسب التي تم تحقيقها بشق الأنفس في مجال تشفير الرسائل.
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