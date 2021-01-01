تعرف على سر تخفيض شركة أبل نسبة إنتاجها 20% على بعض أجهزة أيفون



أيفون أيفون

الشركة الأمريكية الرائدة في مجال الهواتف آيفون، تستعد لتحقيق أطول سلسلة من المكاسب والأرباح هذا العام، خاصة بعد التقرير الذي أفاد بتخفيض إنتاج بعض هواتف أيفون رخيصة الثمن، وذلك بمقدار الخمس، في ظل خفض طلب بعض الإلكترونيات، وبعد 9 جلسات متتالية من المكاسب، انخفضت تعاملات السوق في نيويورك بنسبة 2%، بحسب موقع العربية.



خفض إنتاج بعض هواتف آيفون

تلك الخطة تأتي في إطار قيام شركة آبل، بخفض إنتاج بعض هواتف آيفون، مثل هاتف آيفون إس إي، الذي انخفض نسبة إنتاجه حوالي 20% في الفترة المقبلة، بسبب قلة الطلب على الأجهزة الإلكترونية خلال فترة الحرب في أوكرانيا، خاصة بعد ارتفاع التضخم، كما أفادت بعض المصادر، إن شركة أبل الأمريكية تواصلت مع الموردين، لتبليغهم بخبر خفض طلبات الإنتاج، من 2 إلى 3 ملايين وحدة.



قامت شركة آبل بالعديد من التطورات، مثل تحديث خط إنتاج هاتف iPhone SE، وذلك لأول مرة منذ عام 2020، إذ قامت بإضافة عليه دعم شبكة الجيل الخامس، من أجل إغراء المستخدمين للإقبال على الهواتف آيفون الجديدة، كما قامت الشركة بتخفيض طلبات الشراء على سماعات الـ AirPod ، بأكثر من 10 ملايين وحدة لعام 2022، فمنذ عام 2016 قبل 6 سنوات، بدأت السماعات الخاصة بشركة آبل، في الانتشار لتصبح الأكثر مبيعًا في العالم، وبعدها حصل الشركة الأمريكية على نسبة 25% من حصة السوق العالمية.

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والجدير بالذكر أن أسهم الشركات الموردة الخاصة بشركة أبل، انخفضتهم أسهمهم بنسب مختلفة، فشركة Qorvo انخفضت بنسبة بنسبة 2.4% في السوق الأولي، أما عن سهم شركة Varta AG، فانخفض بنسبة 3.4% في فرانكفورت.