اعرف موعد رؤيته بالعين المجردة ..مذنب جديد يقترب من الأرض والشمس..

اكتشف علماء الفلك، مذنبًا جديدًا في مطلع مارس 2022، وهو لا يزال بعيدًا عن الشمس على مسافة 4 وحدات فلكية، ولكن عندما سيقترب من الأرض والشمس في أواخر عام 2022 وأوائل عام 2023، سيصبح المذنب مرئيًا بسهولة باستخدام المنظار.
تفاصيل اكتشاف مذنب جديد
ووفقا لما ذكرته الجمعية الفلكية بجدة، عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، فإن المذنب تمت تسميته بـ C / 2022 E3 (ZTF)، ومن المنتظر أن يصل إلى أقرب نقطة له من الشمس، يوم 13 يناير 2023، وحينها سيكون على مسافة 1.11 وحدة فلكية من الشمس.
وسيصل المذنب بعد ذلك إلى أقرب نقطة له إلى الأرض، 0.29 وحدة فلكية، يوم 2 فبراير لعام 2023، ولم يعرف بعد ما إذا كان هذا المذنب قد زار الجزء الداخلي من النظام الشمسي في الماضي؛ نظرًا إلى ميل مدار المذنب بالنسبة لمدار الأرض حول الشمس بزاوية حادة، يجعله يدور حول الشمس في الاتجاه المعاكس؛ لما تفعله الكواكب، هذا يعني أنه في مرحلة ما سوف يتحرك بسرعة عبر السماء.
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