فيديو .. الأرصاد: كتل هوائية دافئة تأتي من الجزيرة العربية نهارا



كتل هوائية دافئة كتل هوائية دافئة



قالت منار غانم، العضو الإعلامى بهيئة الأرصاد الجوية، إننا مازلنا فى أجواء فصل الربيع نشعر بارتفاع درجات الحرارة نهاراً، ونشهد برودة ليلاً.



وأضافت "غانم"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر، المذاع على فضائية الأولى المصرية، أن الفرق بين درجات الحرارة خلال فترة النهار والليل يصل إلى 10 درجات.



وأشارت هيئة الأرصاد الجوية، إلى أننا نتأثر بكتل هوائية تأتى من شبه الجزيرة العربية الدافئة، تعمل على ارتفاع درجة الحرارة خلال فترة النهار.

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وتابع هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم نشهد تكون شبورة مائية على الطرق الصحراوية والزراعية والسريعة، والقريبة من المصطلحات المائية، لكنها خفيفة لاتؤثر على الحركة المرورية وتتلاشى عند سطوع أشعة الشمس.