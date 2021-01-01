عروس في ورطة بيوم زفافها بسبب هوس الإنترنت..

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في واقعة غريبة من نوعها وبسبب هوس الشراء " أون لاين" وكل ما نرغب فيه يمكن طلبه عبر الإنترنت، قامت عروس بتأجيل فرحها أكثر من مرة ببسبب شراء فستانها عبر الإنترنت.



وحسبما ذكرت صحيفة "ديلي ستار"، فإن شابة بالغة من العمر 33 عامًا، قامت بتأجيل حفل زفافها مرتين بسبب شراء فستانها عبر الإنترنت والذي تسبب في تأجيل ميعاد الزفاف بسبب أخطاء بسيطة لكنها أدت إلى تعطيل وصول الفستان.



وقالت الشابة، إن الميعاد الأول لحفل زفافها كان في يونيو 2021، وقامت بشراء فستان الزفاف عبر موقع شهير لبيع فساتين الزفاف، ولكن تأخر الفستان أسبوعين في الوصول، مما تسبب في تأجيلها لحفل الزفاف للمرة الأولى بسبب تأخيره في الوصول.

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وأوضحت الشابة، أن المرة الثانية لتأجيل الزفاف كانت في يناير 2022، وذلك حينما أخطأت في كتابة ميعاد الاستلام للفستان، فوصل بعد ميعاد حفل الزفاف بأسبوعين، فقامت بتأجيل الزفاف للمرة الثانية بسبب الشراء أون لاين.وجدير بالذكر أنها أقامت حفل زفافها في الشهر الماضي بعد أن تمكنت من الحصول على الفستان وأصبح كل شيء على ما يرام، ولكنها أصيبت بالإغماء أثناء الحفل وتم نقلها إلى المستشفى وكان تشخيص الأطباء أنها سليمة ولكن أصيبت بالإغماء من شدة الفرحة.