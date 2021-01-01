فيديو : مذيعة تضحك بشكل متواصل على الهواء.. ولم تنجح في استكمال الخبر

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تداول رواد موقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو لمذيعة في قناة «بي بي سي» عربية، أثناء تقديمها خبر عن الرئيس الأمريكي جو بايدين بعد أن دخلت في نوبة من الضحك.



وبحسب ما ورد في الفيديو فإن الإعلامية رانيا العطار المذيعة في «بي بي سي» عربية دخلت في هيستيرية من الضحك أثناء إلقائها خبر عن الرئيس الأمريكي جو بايدن أثناء زيارته لبولندا .



وبدأت الإعلامية رانيا العطار المقطع وهي تتحدث بشكل جاد كعادتها، إلا أن بعد الدخول في تفاصيل الخبر بدأت تضحك بشكل مفرط و لم تتمكن من السيطرة على الضحك حتى بعد إعادة قراءة الخبر مرة آخرى .

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واعتذرت الإعلامية أكثر من مرة على الهواء أثناء تقديمها للخبر ولكن في كل مرة لم تتمالك بعدها وهي تقرا الخبر من جديد وتضحك مرة آخرى .جدير بالذكر أن الإعلامية رانيا العطار إنضمت لفريق «بي بي سي» العربية في 2003، في العراق وهي من الإعلاميات البارزات في بي بي سي .