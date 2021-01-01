تعرف على فوائد الفلفل الحلو للجسم

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الفلفل الحلو

يحب الكثيرون الفلفل الحلو لمذاقه ورائحته وغالبا ما يضيفونه إلى أطباق الطعام المختلفة ولكن هل يعلم الجميع خصائصه المفيدة؟
و تشير Yahoo News Japan، إلى أن للفلفل الحلو خصائص مفيدة كثيرة، فهو يعزز المناعة ويبطئ عملية الشيخوخة.

ويحتوي الفلفل الحلو الأخضر على مادة الكلوروفيل المضادة للأكسدة والمعززة للمناعة. كما أنها تمنع انسداد الأوعية الدموية، وبالتالي تخفض مستوى الكوليسترول في الدم، علاوة على ذلك لها خصائص مطهرة.

ويحتوي الفلفل الحلو على مادة البيرازين العضوية، التي تساعد على تخفيض كثافة الدم، ما يساعد على منع تجلطه والوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية والدماغ.

وبالإضافة إلى هذا يحتوي الفلفل الحلو على نسبة عالية من فيتامين ? تعادل الموجودة في الليمون ولكن فيتامين ? الموجود في الفلفل الحلو لا يفقد خصائصه في حالة المعالجة الحرارية بفضل حمايته من جانب فيتامين ?. وكما هو معروف يساعد فيتامين ? على تحسين حالة الجلد ومنع حروق الشمس وإنتاج الكولاجين.

ويجب ألا ننسى، أن الفلفل الحلو، يحتوي على بيتا-كاروتين المضاد للأكسدة ويدمر أشكال الأكسجين الحرة، وبالتالي يبطئ عملية الشيخوخة. وعلاوة على ذلك يتحول البيتا كاروتين في الجسم إلى فيتامين ?، الذي يساعد على تحسين جودة الرؤية، وحالة الجلد والأغشية المخاطية، ويمنع التسرطن.

والفلفل الحلو غني بفيتامين ? الذي يعرف بفيتامين الجمال، وله خصائص مضادة للأكسدة وقابل للذوبان في الدهون.

المصدر: بوابه اخبار اليوم

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