تعرف على فوائد الفلفل الحلو للجسم

يحب الكثيرون الفلفل الحلو لمذاقه ورائحته وغالبا ما يضيفونه إلى أطباق الطعام المختلفة ولكن هل يعلم الجميع خصائصه المفيدة؟
و تشير Yahoo News Japan، إلى أن للفلفل الحلو خصائص مفيدة كثيرة، فهو يعزز المناعة ويبطئ عملية الشيخوخة.
ويحتوي الفلفل الحلو الأخضر على مادة الكلوروفيل المضادة للأكسدة والمعززة للمناعة. كما أنها تمنع انسداد الأوعية الدموية، وبالتالي تخفض مستوى الكوليسترول في الدم، علاوة على ذلك لها خصائص مطهرة.
ويحتوي الفلفل الحلو على مادة البيرازين العضوية، التي تساعد على تخفيض كثافة الدم، ما يساعد على منع تجلطه والوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية والدماغ.
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