ارتفاع في درجات الحرارة اليوم..

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صورة الخبر: الأرصاد الجوية
الأرصاد الجوية

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية بيان حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الاثنين على البلاد.

وتوقعت الهيئة، في بيان نشرته عبر صفحتها على فيسبوك، أن يسود اليوم الاثنين طقس دافئ نهار على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الغربية، معتدل على السواحل الشرقية، مائل للحرارة على جنوب سيناء وشمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد، بينما يسود طقس شديد البرودة ليلاً على كل الأنحاء.

وأضاف البيان: وعن الظواهر الجوية، تتكون شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وتنشط رياح على كل الأنحاء على فترات متقطعة.

وكشف الخبراء أن حالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين والرياح السطحية شمالية شرقية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون مضطربة وارتفاع الموج من 2.5 متر إلى 3 أمتار والرياح السطحية شمالية شرقية.



المصدر: المدار

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