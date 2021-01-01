ارتفاع في درجات الحرارة اليوم..

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية بيان حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الاثنين على البلاد.
وتوقعت الهيئة، في بيان نشرته عبر صفحتها على فيسبوك، أن يسود اليوم الاثنين طقس دافئ نهار على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الغربية، معتدل على السواحل الشرقية، مائل للحرارة على جنوب سيناء وشمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد، بينما يسود طقس شديد البرودة ليلاً على كل الأنحاء.
وأضاف البيان: وعن الظواهر الجوية، تتكون شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وتنشط رياح على كل الأنحاء على فترات متقطعة.
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