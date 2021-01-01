مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الثاني لمعاهد البعوث الإسلامية

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صورة الخبر: قطاع المعاهد الأزهرية
قطاع المعاهد الأزهرية

أعلنت رئاسة قطاع المعاهد الأزهرية اليوم، جداول امتحانات الفصل الدراسي الثاني لمعاهد البعوث الإسلامية، للعام الدراسي 2021-2022.

جدول امتحانات الصف الأول الثانوي لمعاهد البعوث الإسلامية
وجاء جدول امتحانات الصف الأول الثانوي لمعاهد البعوث الإسلامية القسم العلمي على النحو الآتي:

السبت الموافق 7 / 5 / 2022: امتحان مادتي الفقه والجبر وحساب المثلثات.
الاثنين الموافق 9 / 5 / 2022: امتحان مادتي البلاغة والهندسة.
الأربعاء الموافق 11 / 5/ 2022: امتحان مادتي القرآن الكريم والصرف.
السبت الموافق 14 / 5 / 2022: امتحان مادتي الفيزياء والتوحيد.
الاثنين الموافق 16 / 5 / 2022: امتحان مادتي مهارات اللغة العربية والثقافة الإسلامية.
الأربعاء الموافق 18 / 5 /2022: امتحان مادتي النحو والحديث وعلومه.
السبت الموافق 21 / 5 / 2022: امتحان مادتي الكيمياء والأدب والنصوص.
الاثنين الموافق 23 / 5 / 2022: امتحان مادتي اللغة الأجنبية والتفسير وعلوم القرآن.
الأربعاء الموافق 25 / 5 / 2022: امتحاني الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات والأحياء.
الخميس الموافق 26 / 5 / 2022: امتحان مادة التربية الفنية.

المصدر: cairo24

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