مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الثاني لمعاهد البعوث الإسلامية

أعلنت رئاسة قطاع المعاهد الأزهرية اليوم، جداول امتحانات الفصل الدراسي الثاني لمعاهد البعوث الإسلامية، للعام الدراسي 2021-2022.
جدول امتحانات الصف الأول الثانوي لمعاهد البعوث الإسلامية
وجاء جدول امتحانات الصف الأول الثانوي لمعاهد البعوث الإسلامية القسم العلمي على النحو الآتي:
السبت الموافق 7 / 5 / 2022: امتحان مادتي الفقه والجبر وحساب المثلثات.
الاثنين الموافق 9 / 5 / 2022: امتحان مادتي البلاغة والهندسة.
الأربعاء الموافق 11 / 5/ 2022: امتحان مادتي القرآن الكريم والصرف.
السبت الموافق 14 / 5 / 2022: امتحان مادتي الفيزياء والتوحيد.
الاثنين الموافق 16 / 5 / 2022: امتحان مادتي مهارات اللغة العربية والثقافة الإسلامية.
الأربعاء الموافق 18 / 5 /2022: امتحان مادتي النحو والحديث وعلومه.
السبت الموافق 21 / 5 / 2022: امتحان مادتي الكيمياء والأدب والنصوص.
الاثنين الموافق 23 / 5 / 2022: امتحان مادتي اللغة الأجنبية والتفسير وعلوم القرآن.
الأربعاء الموافق 25 / 5 / 2022: امتحاني الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات والأحياء.
الخميس الموافق 26 / 5 / 2022: امتحان مادة التربية الفنية.
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