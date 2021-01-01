مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الثاني لمعاهد البعوث الإسلامية

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أعلنت رئاسة قطاع المعاهد الأزهرية اليوم، جداول امتحانات الفصل الدراسي الثاني لمعاهد البعوث الإسلامية، للعام الدراسي 2021-2022.



جدول امتحانات الصف الأول الثانوي لمعاهد البعوث الإسلامية

وجاء جدول امتحانات الصف الأول الثانوي لمعاهد البعوث الإسلامية القسم العلمي على النحو الآتي:



السبت الموافق 7 / 5 / 2022: امتحان مادتي الفقه والجبر وحساب المثلثات.

الاثنين الموافق 9 / 5 / 2022: امتحان مادتي البلاغة والهندسة.

الأربعاء الموافق 11 / 5/ 2022: امتحان مادتي القرآن الكريم والصرف.

السبت الموافق 14 / 5 / 2022: امتحان مادتي الفيزياء والتوحيد.

الاثنين الموافق 16 / 5 / 2022: امتحان مادتي مهارات اللغة العربية والثقافة الإسلامية.

الأربعاء الموافق 18 / 5 /2022: امتحان مادتي النحو والحديث وعلومه.

السبت الموافق 21 / 5 / 2022: امتحان مادتي الكيمياء والأدب والنصوص.

الاثنين الموافق 23 / 5 / 2022: امتحان مادتي اللغة الأجنبية والتفسير وعلوم القرآن.

الأربعاء الموافق 25 / 5 / 2022: امتحاني الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات والأحياء.

الخميس الموافق 26 / 5 / 2022: امتحان مادة التربية الفنية.

