سرقة 200 ألف جنيه من محل في المنوفية | فيديو



سرقة 200 ألف جنيه سرقة 200 ألف جنيه



تمكن مجهولون من سرقة محل أدوات منزلية في مدينة الباجور، التابعة لمحافظة المنوفية، حيث استطاع أحد الجناة السطو على مبلغ 200 ألف جنيه، صباح اليوم، في جريمة هزت مدينة الباجور، والجميع ينتظر ما ستسفر عنه التحقيقات.

وأكد حسين موسى، صاحب المحل، خلال تصريحات خاصة لـ القاهرة 24، أن واقعة السرقة حدثت صباح اليوم نحو السادسة صباحا بعد قيام مجهول من فتح باب المحل الموجود بمدينة الباجور والدخول وفتح الخزينة، والاستيلاء على مبلغ 200 ألف جنيه بداخلها، وهرب مسرعا من المكان، ورصدته بعض كاميرات المراقبة خارج المكان، ولكنها لم تحدد ملامحه بعد.



وأوضح صاحب المحل المسروق في مدينة الباجور أنه حرر محضرا في مركز الشرطة بما حدث، مشيرا إلى أن تلك الأموال المسروقة كانت عبارة عن جمعية قبضها أمس ووضعها داخل الخزينة حتى الصباح، مؤكدا أنه كان ينوي وضعها اليوم في حسابه الشخصي في البنك، ولكن الجاني لم يمهله ذلك، وقام بالسطو على الخزينة.



صاحب المحل المسروق في الباجور: ليست لدي أي عداوة مع أحد

وأكد صاحب المحل المسروق في مدينة الباجور، خلال حديثه لـ القاهرة 24، أنه ليس لديه أي أعداء أو كراهية مع أحد، لكي يوجه اتهامات لأشخاص، مشيرا إلى أن الجهات الأمنية في مديرية أمن المنوفية تحقق في الواقعة منذ الصباح.

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