وزير التعليم العالي يقرر ترقية عدد من الباحثين لدرجة أستاذ مساعد

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عقد مجلس إدارة مركز بحوث وتطوير الفلزات اجتماعًا برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبحضور د. ياسر رفعت نائب الوزير لشئون البحث العلمى، والدكتور وليد الزواوى أمين مجلس المراكز والمعاهد والهيئات البحثية، والدكتور عماد عويس رئيس المركز، والسادة أعضاء المجلس، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس.



في بداية الاجتماع، أكد الوزير حرص الدولة على خلق البيئة العلمية المُشجعة للباحثين والمُبتكرين، مشيرًا إلى أهمية الدور الذي يقوم به مركز بحوث وتطوير الفلزات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية الآخرى فى خدمة المجتمع المصرى، وربط البحث العلمي بالصناعة، لافتًا إلى ضرورة توجيه الأبحاث العلمية للمجالات ذات الأولوية لمواجهة التحديات التي تواجه النمو الاقتصادي.



وافق المجلس على ترقية عدد من الباحثين لدرجة أستاذ باحث مساعد، وآخر بدرجة باحث في عدد من الأقسام العلمية بالمركز.



وخلال الاجتماع، استعرض د. عماد عويس أهم إنجازات المعهد خلال الفترة الماضية، مشيرًا إلى أن هناك (5) مشروعات تعاقدية ممولة من صناديق ومؤسسات وزارة البحث العلمى، منها: مشروعات تصميم وتصنيع كسارة مصرية لتكسير الفليروألويز، واستغلال التأثير الكهروضوئى الشمسى لاستخراج المعادن الهامة وإنتاج مياه نقية من المحاليل الملحية، وتطبيقات الذكاء الاصطناعى وتحليل البيانات فى تعظيم الاستفادة من الخامات المعدنية الصناعية فى مصر، والممولين من هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار، وكذا مشروع سيراميكيات متقدمة معتمدة على الكربيدات والنيتريدات لتطبيقات الطاقة عند درجات الحرارة العالية الممول من أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، وغيرها، بالإضافة إلى (22) مشروعًا تعاقديًا جار بالتعاون مع صناديق ومؤسسات البحث العلمى، و عدد (13) مشروعًا دوليًا جار بالتعاون مع المؤسسات البحثية الدولية، مؤكدًا ارتفاع النشر العلمى للمركز بنسبة 26.8% عن العام الماضى، وكذلك صدور العدد الثانى من المجلة الدولية لتكنولوجيا المواد والابتكار.

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وفى مجال التعاون الدولى، ناقش المجلس الاتفاقيات الدولية التى وقعها المركز خلال العامين الماضيين، والبالغ عددها (5) اتفاقيات دولية منها: اتفاقية دولية مع جامعة لوليو التكنولوجية بالسويد؛ بهدف تبادل التجارب والخبرات والتعاون فى المجالات ذات الاهتمام المشترك، بالإضافة إلى زيارة وفد من دولة السودان الشقيق؛ لبحث آليات التعاون المشترك والاستفادة من خبرات المركز.كما تناول المجلس مشاركة المركز فى العديد من الفعاليات وورش العمل والندوات، والزيارات العلمية، ومنها: المشاركة فى معرض إكسبو دبى 2020، حيث نظم المركز ورشة عمل حول دور البحث العلمي بمصر في تنمية المجتمع على المستوي القومي والإفريقي، وكذا فاعلية إطلاق تصنيف مؤسسات البحث فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وزيارة وفد من المركز للمعمل المصرى الصينى المشترك للطاقة المتجددة بمحافظة سوهاج، وكذلك زيارة الأكاديمية الحديثة للعلوم والتكنولوجيا لمكتب التايكو بالمركز، بالإضافة إلى تنظيم المركز للعديد من ورش العمل والندوات والدورات التدريبية؛ بهدف التسويق لمنتجات المركز، ومنها: ورشة عمل حول التحديات التكنولوجية للصناعات الفلزية، وورشة عمل حول التصنيع المبنى على المعرفة والابتكار، وورشة عمل حول معالجة الخامات من أجل التنمية المستدامة، وورشة عمل حول مواد وتكنولوجيات التصنيع المتقدمة لتنمية العالم العربي.وأحيط المجلس علمًا بقيام المركز بتدريب (210) من طلبة كليات الهندسة والعلوم والزراعة والتربية بمختلف الجامعات والمؤسسات التعليمية والبحثية، بالإضافة إلى تنظيم دورات تدريبية لرفع القدرات الفنية لأعضاء هيئة البحوث والإخصائيين الفنيين بالمركز، فضلاً عن حصول بعض أعضاء هيئة البحوث على درجتى الماجستير والدكتوراه.كما أحيط المجلس علمًا بالموافقة على تمويل عدد (49) مشروعًا داخليًا من ميزانية المركز لعام 2021/2022 موزعة على مختلف الشُعب بالمركز، فضلاً عن مشروعات تعاقدية لصالح جهات الإنتاج والخدمات ومنها: تعاقد المركز مع شركة الحديد والصلب للمناجم والمحاجر كاستشارى لتركيز خامات الحديد المصرية، والتصنيع المحلى لغطاء غلاية كبديل للمستورد، والتصنيع المحلى لصمامات محرك السيارة، وغيرها، وكذلك توقيع عدد من العقود مع بعض الهيئات والشركات الصناعية ومنها: سبائك القاهرة، وشركة القاهرة لإنتاج الكهرباء، وشركة قارون للبترول، وشركة النصر للمطروقات، وغيرها.وفى ختام الاجتماع، وجه د.عماد عويس الدعوة للسيد الوزير والسادة أعضاء المجلس لزيارة مركز بحوث وتطوير الفلزات؛ لافتتاح عدد من المشروعات الجديدة التى تم تنفيذها بالمركز ، وكذلك الاطلاع على إمكانيات وقدرات المركز.