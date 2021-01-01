جامعة القاهرة ينظم دورة مقياس ستانفورد للذكاء للتعليم المدمج

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صورة الخبر: جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

أعلن مركز جامعة القاهرة للتعليم المدمج، عن د بدء دورة مقياس ستانفورد – بينيه للذكاء خلال شهر مارس الجارى .

وأكد المركز أن الدورة، تبدأ غدا الثلاثاء، وستمر لمدة 3 أيام وتنتهى الخميس المقبل، من الساعة الرابعة عصرا وحتى الساعة الثامنة مساء.

على الجانب الآخر ، تنظم جامعة القاهرة بالتعاون مع هيئة قضايا الدولة "احتفالية لتكريم المرأة المصرية" يعقبها حفل فني لكورال وأوركسترا طلاب جامعة القاهرة، فى الثانية عشرة ظهر غد" الثلاثاء" بقاعة الاحتفالات الكبرى بالجامعة، تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، والمستشار حسين مصطفي فتحي رئيس هيئة قضايا الدولة.

تأتي الاحتفالية لتكريم عدد من السيدات ممن لهن إسهامات متميزة في الحكومة المصرية والمجتمع المدني والإعلام، حيث سيتم تكريم عدد من الوزيرات وعميدات كليات جامعة القاهرة وعدد من السيدات البارزات في المجتمع المصري.

وعلى هامش الاحتفالية، وفي إطار التعاون بين مؤسسات الدولة، تم الاتفاق بين الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة والمستشار حسين مصطفى فتحي رئيس هيئة قضايا الدولة، على التعاون المشترك وعقد شراكة بين الجامعة والهيئة للاستفادة من الإمكانات المشتركة للطرفين في مجالات التعليم والتدريب من خلال تنظيم مؤتمرات وندوات وورش عمل ودورات تدريبية بين الكليات المعنية والمراكز المختصة بالجامعة وما يناظرها في هيئة قضايا الدولة، إلى جانب معاونة الباحثين من أعضاء هيئة قضايا الدولة في مجال الدراسات القانونية من خلال توفير المراجع والفهارس العلمية بمكتبات جامعة القاهرة.

المصدر: elbalad

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