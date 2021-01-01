استعدادا للامتحانات التدريبية ..تنبيه عاجل لطلاب 2 ثانوي



تنبيه عاجل لطلاب 2 ثانوي تنبيه عاجل لطلاب 2 ثانوي

أصدرت المدارس الثانوية ، تنبيه عاجل لـ طلاب الصف الثاني الثانوي



حيث قالت المدارس الثانوية لـ طلاب الصف الثاني الثانوي : يرجى توصيل التابلت بالإنترنت واستقبال التحديثات الجديدة ، والتأكد من نزول منصة الامتحان الجديدة “ SwiftAssess ” ، وذلك استعدادا للامتحانات التجريبية التى سوف تعقدها وزارة التربية والتعليم .



منصة الامتحان الجديدة SwiftAssess

وأوضحت المدارس الثانوية أنه يمكن تحميل منصة الامتحان الجديدة SwiftAssess من خلال الخطوات التالية :

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ادخل على الاعداداتاضغط اخر اختيارثم اضغط تحديثثم افتح النوكسواضغط اخر اختيارواضغط up dateوبعد انتهاء التحديث افتح النوكس واضغط اول اختيار ستجد منصه جديدm اسمها SwiftAssessاضغط على كلمه install لتظهر لك منصة SwiftAssessوأضافت المدارس الثانوية : يرجى العلم ان الطلاب الذين لديهم أجهزة تابلت خارج المنظومة “ أجهزة مهكرة” لن يتمكنوا من تنزيل منصة الامتحان الجديدة SwiftAssess ، وعليهم التوجه لتوكيل سامسونج لإعادة ضبط أجهزة التابلت الخاصة بهم .مواعيد الامتحانات التدريبيةوأكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن جدول مواعيد الامتحانات التدريبية المقرر عقدها لطلاب الصف الثاني الثانوي وطلاب الثانوية العامة، يجري إعداده حاليا.وقال وزير التربية والتعليم: “ندرس حاليا المواعيد المناسبة لعقد الامتحانات التدريبية لطلاب الصف الثاني الثانوي وطلاب الثانوية العامة”.وأضاف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن هذه الامتحانات التدريبية لن تكون امتحانات كاملة في جميع المواد، ولكن سيتم تطبيق التجربة على مادتين أو ثلاثة على الأكثر.وأوضح أن فكرة عقد امتحانات تدريبية لطلاب الصف الثاني الثانوي وطلاب الثانوية العامة في رمضان جاءت استجابة للعديد من المطالبات التي تلقتها وزارة التربية والتعليم مؤخرا من أولياء الأمور.وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن “عقد امتحانات تدريبية لطلاب الصف الثاني الثانوي وطلاب الثانوية العامة لم يكن في خطة الوزارة من الأساس، باعتبار أن هؤلاء الطلاب لا يحتاجون إلى امتحانات تدريبية لأنهم بالفعل تدربوا على أداء امتحانات إلكترونية من قبل، ولكننا عندما وجدنا أولياء الأمور مهتمين بالتجربة قررنا أن نحاول”.وتابع: “تطبيق الامتحانات التدريبية على طلاب الصف الثاني الثانوي وطلاب الثانوية العامة ليس أمرا سهلا على الوزارة، لأن كل دفعة فيها حوالي 650 ألف طالب وطالبة، وبالتالي فصناعة الأسئلة وتنفيذ الامتحانات على هذه الأعداد ليس أمرا سهلا، لكن الوزارة قررت الاستجابة نظرا لاهتمام الأهالي بذلك”.وأشار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إلى أن “تجربة الامتحانات التدريبية تم تطبيقها على الصف الأول الثانوي فقط مؤخرا، وذلك مراعاة لأنهم لم يتدربوا على امتحانات التابلت من قبل، كما اختبرنا من خلال هذه التجربة منصات جديدة للامتحانات تتفادى المشاكل المرصودة من قبل”، مشددا على نجاح هذه التجربة التي كانت حصيلة جهد 4 سنوات.وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن معظم المدارس الثانوية في مصر، أصبحت مجهزة بتجهيزات كاملة (إنترنت - خوادم - شاشات إلكترونية وغيرها)، لافتا إلى أن منصة الامتحانات الجديدة التي انعقدت عليها الامتحانات التدريبية لطلاب الصف الأول الثانوي في المدارس الحكومية المجهزة نجحت بنسبة 100%.وقال وزير التربية والتعليم: “لم نحتج للإنترنت في الامتحانات الإلكترونية التدريبية المنعقدة في لجان المدارس الحكومية، ولكن عملنا حل يعتمد على الشبكات الداخلية وكان مؤمنا جدا، وبالتالي لم يسمح بالغش الإلكتروني”.وأضاف وزير التربية والتعليم: “أما عن نسبة نجاح المنصة الجديدة في المدارس الخاصة، فبلغت أكثر من 95%، حيث اضطررنا لاستخدام الإنترنت بسبب قلة تجهيزاتها”.