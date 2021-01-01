مستشار المفتي يجيب..هل على رواتب الموظف زكاة ؟



الدكتور مجدي عاشور الدكتور مجدي عاشور

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هل على الرواتب التي يتقاضاها الموظف زكاة ؟.. سؤال أجاب عنه الدكتور مجدي عاشور المستشار الأكاديمي لمفتي الجمهورية من خلال برنامج دقيقة فقهية، عبر أثير إذاعة القرآن الكريم.



هل على الرواتب التي يتقاضاها الموظف زكاة ؟

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وقال عاشور: يشترط في وجوب زكاة المال شرطان:الأول : أن يبلغ هذا المال النصاب؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم : " وَلَا فِي أَقَلَّ مِنْ عِشْرِينَ مِثْقَالًا مِنَ الذَّهَبِ شَيْءٌ ، وَلَا فِي أَقَلَّ مِنْ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ شَيْءٌ " ، وهو ما يساوي الآن 85 جرامًا من الذهب عيار 21 .والثاني : أنْ يَحُول عليه عام هجري كامل؛ لحديث السيدة عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ : سَمِعْتُ رَسُول الله صلى الله عليه وآله وسلم يَقُولُ: " لَا زَكَاةَ فِي مَالٍ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ " .ثانيًا : إذا تخلف أحد هذين الشرطين فلا زكاة في هذا المال ، ويدخل في ذلك رواتب الموظفين خاصة إذا كان يُنفق ولا يُدَّخر منه شيءٌ ؛ لحديث ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنه قالَ : قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وآله وسلم : " مَنِ اسْتَفَادَ مَالًا فَلَا زَكَاةَ عَلَيْهِ ، حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الحَوْلُ عِنْدَ رَبِّهِ " .وشدد على أنه لا تجب الزكاة على الرواتب الشهرية إلا ما كان مُدَّخَرًا، وبلغ النصاب ومرَّ عليه العام الهجري كاملًا ، وكانت فائضةً عن حاجة المزكي .هل يجوز للمرأة قضاء ما فات من صوم رمضان في شعبان؟ .. سؤال ورد لدار الإفتاء المصرية.قالت دار الإفتاء، إنه يجوز شرعًا للمرأة قضاء ما عليها من أيام صيام في شهر شعبان ولو بصيام كله أو بعضه.عَنْ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ: سَمِعْتُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا تَقُولُ: "كَانَ يَكُونُ عَلَيَّ الصَّوْمُ مِنْ رَمَضَانَ، فَمَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَقْضِيَ إِلا فِي شَعْبَانَ" رواه البخاري.حكم الجمع بين نية قضاء رمضان والتطوعقال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية: إنه يجوز للمسلم أن ينوي نية صوم الفرض مع نية صوم النفل، فيحصل بذلك على الأجرين، وهذا على مذهب الشافعية وبعض المالكية.وأضاف عثمان، خلال لقاء مسجل له، فى إجابته عن سؤال (حكم جمع نية صيام السنن مع صوم أيام من رمضان؟)، أن من أراد أن يصوم بنية قضاء ما عليه من رمضان ونية السنن فيجوز ولا حرج فى ذلك ويثاب على على أنه شغل اليوم بعبادة.وأشار إلى أن الأولى إفراد صيام القضاء عن صوم النفل بنيَّة مستقلة؛ حيث إن كلًا منهما عبادة مستقلة.