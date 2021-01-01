الجيش الروسي يكشف عن كارثة في ماريوبول الأوكرانية



كارثة في ماريوبول الأوكرانية كارثة في ماريوبول الأوكرانية

قالت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الإثنين، أنه تم العثور على جثث ضحايا أوكرانيين في أقبية المباني في ماريوبول، وبعضها مشوه بشدة.



وقالت الدفاع الروسية: “عثر على جثث مدنيين عليها علامات تعذيب لا إنساني. وقد نحتت رموز النازيين الجدد والصليب المعقوف على أجسادهم”.



وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت روسيا، تدمير 3 طائرات أوكرانية، واستهداف 41 موقعًا عسكريًا في أوكرانيا خلال الـ24 ساعة الماضية.

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وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، إيجور كوناشينكوف إنه تم إسقاط طائرتين من طراز "سو-24"، وثالثة من طراز "سو-25" في مقاطعتي جيتومير ودونيتسك الأوكرانيتين.وتابع "دمرت صواريخنا التي أطلقت من البحر مستودعات ذخيرة كبيرة في بلدات أوشومير وفيسيلوفكا في منطقة جيتومير.. والتي كانت تزود القوات الأوكرانية في ضواحي كييف بالعتاد".وأشار إلى أنه "في مدينة ماريوبول، وعلى بعد 5 كيلومترات من الساحل فوق بحر آزوف.. تم إسقاط مروحية أوكرانية من طراز (Mi-8)، كانت متوجهة لإخلاء طارئ لقادة كتيبة آزوف المتطرفة، والذين تخلوا عن مرؤوسيهم، كما تم اسقاط طائرة أوكرانية بدون طيار بالقرب من قرية تشيرنوبايفكا".