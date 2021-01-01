تطلق شركة MSI أجهزة كمبيوتر محمولة مزودة بمعالجات إنتل من الجيل الثاني عشر

أعلنت شركة MSI العاملة في مجال أجهزة الألعاب وحلول الأعمال المبتكرة، اليوم عن إطلاق أجهزة كمبيوتر محمولة تعزز بيئة العمل والإنتاجية من سلسلة Summit ، و Prestige، و Modernمزودة بمعالجات إنتل من الجيل الثاني عشر “12th Gen Intel® Core™”.
وتقوم MSI بتجديد خطوط إنتاج أجهزة الكمبيوتر المحمولة التي تعزز العمل والإنتاجية لتكون متاحة لجميع الراغبين في الحصول على أجهزة كمبيوتر تساعدهم على زيادة الإنتاجية في العمل.
لقد حصلت سلسلة أجهزة الكمبيوتر المحمول من Summit ، و Prestigeعلى شهادة منصة ” Intel® Evo™” بسبب تمتعها بالتصميم الأنيق خفيف الوزن، وسرعة الاستجابة العالية وطول عمر البطارية. كما أن تزويد سلسلة Summit ، و Prestige، ببطاقة الرسوميات المنفصلة (كارت الشاشة) المدعومة من NVIDIA، يساعد الأشخاص على التعبير عن شغفهم ويساعد أيضا المحترفين المتخصصين في الأعمال على تحقيق أهدافهم. وتتميز أيضا طرازات Summit Flip بتصمصم سلس بزاوية 360 درجة بخاصية (2 في1) بحيث يمكن طي شاشة الكمبيوتر المحمول القابلة للمس واستخدامه كجهاز لوحي (تابلت).
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