تطلق شركة MSI أجهزة كمبيوتر محمولة مزودة بمعالجات إنتل من الجيل الثاني عشر



MSI MSI

أعلنت شركة MSI العاملة في مجال أجهزة الألعاب وحلول الأعمال المبتكرة، اليوم عن إطلاق أجهزة كمبيوتر محمولة تعزز بيئة العمل والإنتاجية من سلسلة Summit ، و Prestige، و Modernمزودة بمعالجات إنتل من الجيل الثاني عشر “12th Gen Intel® Core™”.



وتقوم MSI بتجديد خطوط إنتاج أجهزة الكمبيوتر المحمولة التي تعزز العمل والإنتاجية لتكون متاحة لجميع الراغبين في الحصول على أجهزة كمبيوتر تساعدهم على زيادة الإنتاجية في العمل.



لقد حصلت سلسلة أجهزة الكمبيوتر المحمول من Summit ، و Prestigeعلى شهادة منصة ” Intel® Evo™” بسبب تمتعها بالتصميم الأنيق خفيف الوزن، وسرعة الاستجابة العالية وطول عمر البطارية. كما أن تزويد سلسلة Summit ، و Prestige، ببطاقة الرسوميات المنفصلة (كارت الشاشة) المدعومة من NVIDIA، يساعد الأشخاص على التعبير عن شغفهم ويساعد أيضا المحترفين المتخصصين في الأعمال على تحقيق أهدافهم. وتتميز أيضا طرازات Summit Flip بتصمصم سلس بزاوية 360 درجة بخاصية (2 في1) بحيث يمكن طي شاشة الكمبيوتر المحمول القابلة للمس واستخدامه كجهاز لوحي (تابلت).

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وفيما يتعلق بسلسلة Modern فقد تم التعاون مع الرسامة والمصممة الفرنسية الشهيرة Lorraine Sorlet في تقديم أربعة تصميمات بصرية مختلفة لتظهر هذه الفئة بشكل أكثر حداثة. وبهذا تحتوي هذه المجموعة القوية من الأجهزة على أجهزة كمبيوتر محمولة خاصة بالأعمال والإنتاجية تناسب الجميع.وقال ديريك تشن، مدير المبيعات والتسويق حول العالم في MSI Notebook: ” تكمن جذور MSI في تصميم وإنتاج أجهزة الكمبيوتر المحمولة عالية الأداء، وقد تم تصميم أجهزة الكمبيوتر الخاصة بالأعمال لتناسب وتكمل أي مساحة عمل. إن مهمتنا الأساسية لم تتغير أبدا؛ فنحن ننتج ونصمم أجهزة الكمبيوتر لتكون العمود الفقري الذي يمكنكم الاعتماد عليه لزيادة الإنتاجية في العمل”.