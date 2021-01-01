طريقه تشغيل تطبيقات أندرويد في نظام التشغيل Windows 11

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من بين المزايا الأكثر بروزًا في نظام التشغيل Windows 11 القدرة على استخدام تطبيقات أندرويد على سطح المكتب. وبعد فترة اختبار مع Windows Insider أصبحت الميزة متاحة الآن لجميع المستخدمين طالما أنك تفي بمتطلبات شركة مايكروسوفت.



إذا كنت ترغب في تشغيل تطبيقات أندرويد في Windows فيجب عليك تثبيت نظام Windows الفرعي لنظام أندرويد وAmazon Appstore، كما يجب أن يتجاوز جهاز الكمبيوتر الخاص بك حدًا معينًا. وبمجرد أن يكون لديك كل شيء في مكانه ستعمل تطبيقات أندرويد مثل أي تطبيق Windows أصلي آخر.



– إليك كيفية تشغيل تطبيقات أندرويد في نظام التشغيل Windows 11:

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– تحقق من متطلبات الجهازلتشغيل تطبيقات أندرويد في نظام التشغيل Windows 11 لا بد أن يفي جهاز الكمبيوتر الخاص بك ببعض المتطلبات الأساسية. أولًا: افتح الإعدادات> النظام> حول وتحقق من المواصفات التالية:ذاكرة الوصول العشوائي (RAM): يجب أن يحتوي جهاز الكمبيوتر الخاص بك على ذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 8 جيجا بايت على الأقل، على الرغم من أنه يوصى باستخدام 16 جيجا بايت. سيتم إدراج هذا على أنه ذاكرة الوصول العشوائي المثبتة ضمن قسم مواصفات الجهاز.المعالج: سيتم إدراج وحدة المعالجة المركزية الخاصة بك على أنها معالج ضمن مواصفات الجهاز ويجب أن تكون:Intel Core i3 8th Generation أو أحدث.AMD Ryzen 3000 (الحد الأدنى) أو أعلى.Qualcomm Snapdragon 8c (الحد الأدنى) أو أعلى.نوع التخزين: يجب أن يحتوي جهاز الكمبيوتر الخاص بك أيضًا على SSD داخلي مثبت. إذا لم تكن متأكدًا مما لديك فانتقل إلى الإعدادات> النظام> التخزين> إعدادات التخزين المتقدمة> القرص ووحدات التخزين، وينبغي أن تشير الصفحة إلى SSD ضمن وحدة التخزين الخاصة بك. إذا كان مكتوبًا HDD فلن يحالفك الحظ.– تفعيل النظام الأساسي لآلة المحاكاة الافتراضيةأحد الأجزاء الأكثر تعقيدًا في هذه العملية هو تمكين Virtual Machine Platform، والتي سوف تسمح لجهاز الكمبيوتر الخاص بك بمحاكاة أنظمة تشغيل مختلفة. والخبر السار هو أنه في العديد من أجهزة Windows 10 -وجميع تلك التي تم شحنها مع Windows 11- تم تمكين هذا افتراضيًا.ومع ذلك فإن إعداد هذا قد يتطلب منك البحث في إعداد BIOS / UEFI بجهاز الكمبيوتر الخاص بك. تقدم شركة مايكروسوفت إرشادات مفصلة حول كيفية تمكين هذه الميزة، والتي ستختلف بناءً على الشركة المصنعة لجهاز الكمبيوتر الخاص بك.يجب أن تكون أيضًا قادرًا على تمكين الظاهرية من لوحة التحكم. ابحث عن “تشغيل ميزات Windows أو إيقاف تشغيلها” واختر نتيجة البحث. حدد خيار Virtual Machine Platform وانقر فوق موافق.– تحديث نظام التشغيل Windows 11أضافت شركة مايكروسوفت دعمًا لتطبيقات أندرويد مع Build 22000.526. تحقق من الإعدادات> النظام> حول> مواصفات Windows وابحث عن إصدار نظام التشغيل لمعرفة الإصدار الذي تقوم بتشغيله. للتحديث: افتح الإعدادات> Windows Update، انقر فوق التحقق من وجود تحديثات ثم تنزيل وتثبيت بجوار أي تحديثات متوفرة.– تحديث تطبيق Microsoft Storeللوصول إلى تطبيقات أندرويد يجب أولًا تنزيل Amazon Appstore من متجر Microsoft. ومع ذلك لا يمكن فعل ذلك إلا إذا تم تحديث واجهة متجر Windows نفسها (الإصدار 22110.1402.6.0 أو أعلى). انقر فوق رمز ملف التعريف الخاص بك واختر إعدادات التطبيق للتحقق من إصدار Microsoft Store لديك. بحاجة للتحديث؟ انقر فوق المكتبة وحدد الحصول على التحديثات.– تثبيت نظام Windows الفرعي لنظام أندرويدبمجرد تحديث كل شيء واستيفاء جميع المتطلبات افتح متجر مايكروسوفت وابحث عن “Amazon Appstore”. حدد الإدخال وانقر فوق تثبيت> إعداد. سيُطلب منك بعد ذلك تنزيل نظام Windows الفرعي لنظام أندرويد، وهو أمر ضروري للمساعدة في محاكاة Android في Windows.انقر فوق تنزيل ثم انتظر حتى يتم تثبيت الميزة. بمجرد الانتهاء، انقر فوق التالي، ثم إعادة التشغيل. عندما يقوم جهاز الكمبيوتر بالتمهيد احتياطيًا يجب تثبيت Amazon Appstore.– إعداد Amazon Appstoreيمكنك العثور على Amazon Appstore في قائمة تطبيقات Windows 11. انقر فوق الزر ابدأ> جميع التطبيقات> Amazon Appstore. سيُطلب منك بعد ذلك تسجيل الدخول باستخدام حساب Amazon الخاص بك قبل أن تتمكن من الوصول إلى واجهة المتجر. بمجرد تسجيل الدخول يتوفر Amazon Appstore لتصفح تطبيقات أندرويد وتثبيتها.ونظرًا لأن التطبيق لا يزال قيد المعاينة فهناك مجموعة من التطبيقات أصغر من التي يحتويها Amazon Appstore عادةً. يمكنك البحث في شريط البحث أو استخدام أي من الفئات المعروضة في المتجر للبحث عن شيء لتثبيته.– تثبيت تطبيقات أندرويد على Windows 11كمثال: عند تثبيت تطبيق Amazon Kindle Android انقر فوق الزر Get لتثبيته على جهاز الكمبيوتر الخاص بك.سيتم تنزيل التطبيق وسيعمل مثل أي تطبيق سطح مكتب Windows آخر، قم بتصغيره أو جعله في وضع ملء الشاشة أو القيام بمهام متعددة باستخدام Snap Layouts. ابحث عنه لاحقًا في قائمة التطبيقات.