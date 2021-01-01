اهم تطبيقات البلوك تشين



البلوك تشين البلوك تشين

لا تقتصر تطبيقات البلوك تشين Blockchain على التعامل بالتشفير مع العملات الرقمية والمشفرة كعملة بتكوين Bitcoin وإيثيريم Ethereum وغيرها من العملات فقط كما يعتقد الكثيرون، فلهذه التكنولوجيا العديد من التطبيقات التي يمكن أن تدخل فيها ولا تزال التكنولوجيا في طور التطوير والاكتشاف ولم يتم استغلالها الاستغلال الأمثل حتى الآن,



ومؤخرًا ظهرت تقنية الرموز غير القابلة للاستبدال التي أحدثت ضجة بل ثورة في عالم الملكية الفكرية ونقل الأصول عبر شبكة الإنترنت، وغير ذلك من تطبيقات يمكن لتكنولوجيا البلوك تشين المساهمة فيها.



وتستخدم اليوم الحكومات والمنظمات تكنولوجيا البلوك تشين لخدمة مجموعة متنوعة من الأغراض، مثل: نقل القيمة بسرعة وكفاءة وشفافية عالية، والاحتفاظ بسجلات شفافة وثابتة للمعاملات توفر قدر عاليًا من الموثوقية المالية، وفي هذا التقرير نقدم العديد من التطبيقات التي تحقق الكفاءة والسرعة للصناعات والوظائف والعديد من المجالات.

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تطبيقات البلوك تشين المالية Financial Servicesتطبيقات البلوك تشينالإضافة التي تقدمها تكنولوجليا البلوك تشين تترك أثرًا واضحًا في أنشطة إدارة الاستثمار المختلفة؛ حيث توفر قدرات مختلفة لتحسين عمليات إدارة الاستثمار من خلال تحسين:-التعاون من خلال تمكين كل فرد من الوصول إلى مصدر واحد للحقيقة بسهولة.-التحقق من صحة المعاملات.-تحسين أمن البيانات عمومًا؛ حيث تُخزن البيانات في سجلات ثابتة.ويقود نظام العولمة العالمي المنظمات إلى إجراء المزيد من المعاملات المتبادلة عبر الحدود، ووفقًا لبعض الدراسات من Smarter Payment Tracker أن إيرادات مدفوعات “B2B”، وهو مصطلح يشير إلى المعاملات التجارية التي تتم بين الشركات أو تجار الجملة وتجار التجزئة وليس المستهلك المباشر، بلغت 125 مليار دولار في عام 2018 فقط، وتتمتع تطبيقات البلوك تشين Blockchain Application بالقدرة على تمكين المدفوعات الآمنة والفعالة في المعاملات عبر الحدود؛ عن طريق إزالة الحاجة إلى الوسطاء، وسوف تستفيد العديد من المنظمات من تكنولوجيا blockchain لتأمين الاستثمار والمعاملات عبر الحدود.ويمكن أن تدعم تطبيقات البلوك تشين كذلك عمليات تأمين التمويل في المؤسسات المالية والبنوك نسبة لنقاط الضعف العديدة التي يمكن أن تكون في الطريق التقليدية لتأمين التمويل البنكي؛ وذلك بطريقة شفافة ومعالجة أسرع للعمليات مع انخفاض الاحتياجات من رأس المال والتقليل من مخاطر الاحتيال وخطأ الأطراف المقابلة والخطأ البشري، كما يمكن لتقنية البلوكشين أن تدعم أسواق رأس المال، فهي تغير هيكل سوق رأس المال والذي بدوره يؤثر في كل مرحلة من مراحل عمليات تجارة السوق ككل.تطبيقات البلوك تشين في القطاع العام Public sectorيبين مؤشر تصورات الفساد CPI Corruption Perceptions Index أن اثنتين من كل ثلاث دول تصنف بأنها شديدة الفساد، ومن التطبيقات المحتملة للتكنولوجيا الحاسوبية إضفاء الشفافية على قرارات الميزانيات الحكومية بجعلها في متناول الجمهور؛ ما من شأنه أن يدفع الحكومات إلى التصرف من منطلق المسؤولية وتجنبها التبذير والدخول في خانة الحكومات الفاسدة.ويمكن أن تدخل تكنولوجيا البلوكشين في دعم عملية الانتخابات؛ لما تتمتع به من شفافية وموثوقية عاليتين وعبر ميزة اللامركزية التي تعمل بها؛ ما يصنع نظامًا أكثر قوة من النظم التقليدية المتبعة.تطبيقات تطبيقات البلوك تشين في إنترنت الأشياء IoT Applicationبما أن الأجهزة الذكية تشكل شبكة إنترنت الأشياء IoT ومن خلال تخزين البيانات المجمعة من هذه الأجهزة في تكنولوجيا البلوكشين يمكن للمستخدمين جعل البيانات ثابتة وزيادة تأمينها من العبث من قِبل مجرمي الفضاء الحاسوبي، فيمكن تأمين كلمات المرور للأجهزة العاملة في شبكة IoT والوصول إليها عبر هواتف المشرفين الذكية، فكلمة المرور هذه تمكن المشرفين من إدارة كل جهاز، مع العلم بأن جميع المعاملات والرسائل مشفرة وتمر عبر شبكة مضمونة؛ حيث يتم تخزين جميع التغييرات التي تطرأ على الأجهزة وبيئتها المحيطة؛ ما يمثل حلًا غير قابل للعبث.وتوفر بلوك تشين أيضًا ميزة رقمنة الأصول بأجهزة استشعار تعمل بنظام IOT؛ لكي يتمكن المشغلون من وضع علامات على أصولهم وتوفير نظام دقيق قابل للتتبع، وتمكن الرقمنة من تحديد موقع وحالة الأجهزة كما يمكن تخزين وإدارة وحماية ونقل كل هذه المعلومات بصورة مناسبة وآمنة.العقود الذكيةتُعتبر العقود الذكية هي مجال تطبيق آخر لتكنولوجيا البلوك تشين؛ إذ تزيل هذه العقود الوسيط في حل المشاكل المتصلة بالثقة؛ بحيث يمكن جعل الاتفاقات بين طرفين مباشرة وأكثر كفاءة، وتشمل حالات استخدام البلوك تشين في فئة العقود الذكية:العقود الذكية في التأمين.إدارة سلسلة الإمداد.تسجيل البيانات المالية وإدارتها.إدارة حقوق التأليف والنشر.تتبع التجارب السريرية.نقل ملكية الممتلكات.