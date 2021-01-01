بعد زيادة الدولار تعرف على أسعار موبايلات «شاومي»

رصدت «المال» قائمة أحدث أسعار موبايلات شاومي المطروحة داخل السوق المحلية؛ وذلك وفقًا للقائمة السعرية الصادرة عن شركة «شاومي مصر» خلال شهر مارس الحالى.
ويقصد بـRDP سعر البيع بالجملة للتجار، بينما يعرف RRP عبارة عن سعر البيع للمستهلك النهائي.
وشهدت أسعار موبايلات «شاومي» ارتفاعات سعرية متفاوتة على بعض موديلاتها المطروحة محليًا على خلفية زيادة أسعار العملات الأجنبية وعلى رأسها “الدولار” الذى تخطى مستوى 18 جنيهًا فى البنوك المصرفية.
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