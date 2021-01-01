بعد زيادة الدولار تعرف على أسعار موبايلات «شاومي»



شاومي شاومي

رصدت «المال» قائمة أحدث أسعار موبايلات شاومي المطروحة داخل السوق المحلية؛ وذلك وفقًا للقائمة السعرية الصادرة عن شركة «شاومي مصر» خلال شهر مارس الحالى.



ويقصد بـRDP سعر البيع بالجملة للتجار، بينما يعرف RRP عبارة عن سعر البيع للمستهلك النهائي.



وشهدت أسعار موبايلات «شاومي» ارتفاعات سعرية متفاوتة على بعض موديلاتها المطروحة محليًا على خلفية زيادة أسعار العملات الأجنبية وعلى رأسها “الدولار” الذى تخطى مستوى 18 جنيهًا فى البنوك المصرفية.

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وبحسب التقرير الصادر عن مؤسسة الأبحاث التسويقية «GFK»، تمركزت العلامة الصينية «ريدمي – شاومى» في المرتبة الثالثة بقائمة الماركات التجارية الأكثر مبيعًا لهواتف المحمول، بعدما تمكنت من زيادة حصتها السوقية إلى 11.3%، من إجمالى مبيعات القطاع التى بلغت مليونا و 196 ألف جهاز خلال شهر يناير الماضي.وتوضح القائمة التالية؛ أحدث أسعار هواتف «ريدمى» في مصر: