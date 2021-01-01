بعد زيادة الدولار .تعرف على أسعار موبايلات «ريلمي»

رصدت “المال” قائمة أسعار موبايلات ريلمي المطروحة داخل السوق المحلية خلال شهر مارس الحالى؛ وفقًا للقائمة السعرية الصادرة عن شركة «ريلمي مصر».
وشهدت أسعار موبايلات «ريلمي» ارتفاعات سعرية متفاوتة على بعض الموديلات المطروحة محليًّا، وذلك على خلفية زيادة أسعار العملات الأجنبية؛ وعلى رأسها “الدولار” الذي تخطّى مستوى 18 جنيهًا في البنوك المصرفية.
وبحسب التقرير الصادر عن مؤسسة الأبحاث التسويقية «GFK»، تمركزت العلامة الصينية «ريلمي» في المرتبة الرابعة بقائمة الماركات التجارية الأكثر مبيعًا لهواتف المحمول، بعدما تمكنت من زيادة حصتها السوقية إلى 9.8% من إجمالى مبيعات القطاع خلال يناير الماضى.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!