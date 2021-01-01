بعد زيادة الدولار .تعرف على أسعار موبايلات «ريلمي»

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صورة الخبر: ريلمي
ريلمي

رصدت “المال” قائمة أسعار موبايلات ريلمي المطروحة داخل السوق المحلية خلال شهر مارس الحالى؛ وفقًا للقائمة السعرية الصادرة عن شركة «ريلمي مصر».

وشهدت أسعار موبايلات «ريلمي» ارتفاعات سعرية متفاوتة على بعض الموديلات المطروحة محليًّا، وذلك على خلفية زيادة أسعار العملات الأجنبية؛ وعلى رأسها “الدولار” الذي تخطّى مستوى 18 جنيهًا في البنوك المصرفية.

وبحسب التقرير الصادر عن مؤسسة الأبحاث التسويقية «GFK»، تمركزت العلامة الصينية «ريلمي» في المرتبة الرابعة بقائمة الماركات التجارية الأكثر مبيعًا لهواتف المحمول، بعدما تمكنت من زيادة حصتها السوقية إلى 9.8% من إجمالى مبيعات القطاع خلال يناير الماضى.

ويوضح الجدول التالي قائمة أحدث أسعار موبايلات «ريلمي» في مصر:

الهاتف المواصفات السعة التخزينية – وحدة قياس الذاكرة العشوائية سعر المستهلك
8realme سعة 128 جيجا – رام 8 جيجا 5990
C11 سعة 32 جيجا – رام 2 جيجا بايت 2490
C11 سعة 64 جيجا – رام 4 جيجا بايت 2990
C21YY سعة 64 جيجا – رام 4 جيجا بايت 3190
C25s سعة 128 جيجا – رام 4 جيجا بايت 3990
C25Y سعة 64 جيجا – رام 4 جيجا بايت 3490
C25Y سعة 128 جيجا – رام 4 جيجا بايت 3790
9i سعة 128 جيجا – رام 4 جيجا بايت 4690
9i سعة 128 جيجا – رام 6 جيجا بايت 5090

المصدر: almalnews

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