معايير اختيار كاميرا الهواتف الذكية

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لقد حلت الهواتف الذكية محل الكاميرات بشكل فعال، وتفوق العديد منها في الأداء حتى أصبحت هي كاميراتنا الأساسية، مع إعطاء الأولوية لجودة الصورة عند اختيار الهاتف الذكي الجديد؛ لهذا السبب وضعنا قائمة بأفضل الهواتف الذكية المزودة بكاميرات المتوفرة حاليًا.



أفضل الهواتف المزودة بكاميرات هي جميعها ذات أداء مذهل، لكن عوامل مختلفة تضعها في هذه القائمة. بعضها أفضل من نواحٍ ما، لكنها تتلاشى في نواحٍ أخرى. اليوم نحن هنا لمعرفة أفضل ما يناسب احتياجاتك.



– ما الذي يجعل تجربة الكاميرا جيدة؟

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قبل أن ندخل إلى القائمة الفعلية هناك بعض الأشياء التي يجب مراعاتها عند البحث عن تجربة رائعة لكاميرا الهاتف الذكي. لدينا دليل كامل إذا كنت بحاجة إلى ملخص شامل، ولكن إليك بعض الموضوعات التي يجب وضعها في الاعتبار.– كم عدد الكاميرات التي تحتاجها؟ليس من غير المألوف رؤية ثلاث أو أربع كاميرات خلفية على الهواتف. تتضمن بعض الكاميرات الإضافية الأكثر شيوعًا اليوم عدسات فائقة الدقة (تمنحك منظورًا أوسع)، وكاميرات مقربة للتكبير، وكاميرات بيريسكوب للتكبير بعيد المدى، وكاميرات الماكرو للقطات المقربة، ومستشعرات العمق للوضع الرأسي وتأثيرات العمق، و مستشعرات أحادية اللون للحصول على لقطات مناسبة بالأبيض والأسود.تريد عمومًا الكاميرات الرئيسية، المقربة / المنظار، والكاميرات فائقة الاتساع للحصول على تجربة متعددة الاستخدامات، كما نرى في Samsung Galaxy S22 Ultra وXiaomi Mi 11 Ultra. يمنحك هذا جودة الصورة الأكثر تناسقًا عبر مجموعة متنوعة من النطاقات.وبعض الهواتف مثل OnePlus 9 وXiaomi Mi 11T تخلت عن الكاميرات المقربة / المنظار، أحيانًا لصالح مستشعرات العمق أو كاميرات الماكرو.وتزداد هذه الممارسة سوءًا مع انخفاض السعر؛ حيث تحتوي أجهزة مثل Poco M3 و على ثلاث كاميرات خلفية، لكن اثنتين منها عبارة عن أجهزة تصوير ماكرو وعميقة، والتي قد تكون أقل قيمة بالنسبة للكثيرين. في هذه الحالة، سيكون هاتف مثل Pixel 6 من Google خيارًا أفضل لأنه يحتوي على كاميرتين خلفيتين فقط، لكن كلتيهما عملية (رئيسية وفائقة الاتساع).ولا يعني وجود عدد أكبر من وحدات البيكسل تلقائيًا جودة صورة أفضل عندما يتعلق الأمر بكاميرات الهواتف الذكية. لا يجب أن تفترض أن الكاميرا التي تبلغ دقتها 108 ميجا بيكسل أفضل لأنها تحتوي على عدد ميجا بيكسل أعلى. في الواقع تم تجهيز بعض من أفضل كاميرات الهواتف الذكية بنظام Android بأجهزة استشعار بدقة 12 ميجا بيكسل أو ما يقرب من ذلك؛ وهذا لأن المستشعر وحجم البيكسل أكثر أهمية بشكل عام من عدد الميجا بيكسل. وعادةً ما تؤدي وحدات البيكسل وأجهزة الاستشعار الأكبر حجمًا إلى التقاط صور أفضل في الإضاءة المنخفضة وتشويش أقل بشكل عام ونطاق ديناميكي أفضل. هذا لا يعني أنه لا توجد مزايا إضافية للميجا بيكسل.– لماذا يُعد حجم مستشعر الكاميرا أكثر أهمية من عدد الميجا بيكسل؟تتمثل الفائدة الرئيسية لمزيد من الميجا بيكسل في أنه يمكنك الحصول على مزيد من التفاصيل؛ بحيث يمكنك طباعة أو عرض الصورة بشكل أكبر بكثير دون التضحية بالجودة. ناهيك عن أن بعض هذه الكاميرات ذات الدقة العالية MP تستفيد من تجميع وحدات البيكسل؛ ما قد يحسن جودة الصورة الإجمالية.وهناك ميزة أخرى وهي أن تسجيل بدقة 8K يتطلب كاميرات 33 ميجا بيكسل؛ لذلك تدعم الكاميرات بدقة 48 ميجا بيكسل بشكل مريح خيار جودة الفيديو هذا.– لماذا تُعد برامج الكاميرا مهمة؟هناك عنصر حاسم آخر وهو برامج الكاميرا والتي تعد أكثر أهمية من الهواتف الذكية. يختلف صانعو الهواتف الذكية في برامج معالجة الصور الخاصة بهم حتى عند استخدام نفس أجهزة الكاميرا. على سبيل المثال: تميل Samsung وOppo إلى تقديم صور بألوان مشبعة، بينما تختار LG وSony درجات ألوان أكثر واقعية.تميل تطبيقات الكاميرا من مختلف العلامات التجارية أيضًا إلى الاختلاف من حيث المزايا. وتقدم Samsung ميزة Single Take الأنيقة، وتوفر Huawei وظيفة إزالة الانعكاس، وتقدم Sony تطبيق كاميرا Pro شاملًا.– أفضل الهواتف الذكية المزودة بكاميرات:Google Pixel 6 seriesSamsung Galaxy S22 seriesOnePlus 9 ProSony Xperia 1 IIIApple iPhone 13 seriesGoogle Pixel 5a