مواصفات و سعر الهاتف Realme Narzo 50A Prime



Realme Narzo 50A Prime Realme Narzo 50A Prime

بعد أن، تم الإعلان عن، الهاتف Narzo 50A، في شهر سبتمبر 2021، قامت الآن، شركة ريلمي، بإزاحة الستار رسميا، عن إصدار أقوي، يدعى Realme Narzo 50A Prime، ويأتي مع، شاشة بجودة FHD+، وبطارية ضخمة، تدعم الشحن السريع، ومعالج Tiger T612، الذي يعتبر، أحد أفضل المعالجات، من حيث الأداء، في هذه الفئة السعرية، بالإضافة إلى، 3 كاميرات، في الخلف، بمستشعر رئيسي، حجمه 26 ملم، علما بأن السعر، منخفض للغاية، ولا يتخطى 155 دولارا، لأعلى إصدار، من حيث الذاكرة، وخلال السطور القادمة، دعونا نستعرض، سعر ومواصفات الهاتف Realme Narzo 50A Prime.



المواصفات الكاملة للهاتف

موعد الإعلان والإطلاق: أعلنت ريلمي، عن هذا الهاتف الجديد، يوم 22 مارس، وقامت بطرحه للبيع، في نفس اليوم.



أبعاد الهاتف: تم إطلاق، هذا الهاتف، بارتفاع يبلغ، 164.4 ملم، وبعرض يبلغ، 75.6 ملم، وبسمك يبلغ، 8.1 ملم، وبوزن خفيف للغاية، لا يتخطى، 189 جراما.

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الشبكة: شبكات الاتصال، التي يدعمها، الهاتف Realme Narzo 50A Prime، هي 2G، و3G، و4G، واتصال Wi-Fi 5 (ac)، كما أن الهاتف، يسمح بتركيب شريحتي اتصال، من نوع، Nano-SIM.الشاشة: هاتف ريلمي الجديد، مصمم حول شاشة، بشكل النوتش، من نوع، IPS LCD، بحجم 6.6 بوصة، وبجودة FHD+، وبدقة 2408×1080 بكسل، وبسطوع يبلغ، 600 شمعة، في البوصة.الكاميرا الأمامية: يحتوي هذا الهاتف، على كاميرا أمامية، ضعيفة جدا، بدقة 8 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/2.0، وتدعم تصوير الفيديوهات، بدقة 720 بكسل، بمعدل 30 إطارا، في الثانية،الكاميرات الخلفية: Realme Narzo 50A Prime، يصل مع، كاميرا رئيسية، بدقة 50 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/1.8، وبحجم مستشعر، يبلغ 26 ملم، وبدعم PDAF، بجانب كاميرا ماكرو، بدقة 2 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/2.4، وكاميرا مسؤولة عن، استشعار معلومات العمق، بدقة 0.3 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/2.4، والكاميرا الخلفية، تدعم تصوير الفيديوهات، بدقة 1080 بكسل، بمعدل 30 إطارا، في الثانية، مع دعم، التصوير بخاصية HDR، وpanorama.المعالج: يأتي هذا الهاتف، بمعالج تشغيل، ثماني النواة، ويأتي من فئة، Unisoc Tiger T612، المبني على، تقنية 12 نانومتر، والذي يتكون من، نواتين Cortex A75، بسرعة 1.8 جيجا هرتز، و6 أنوية Cortex A55، بسرعة 1.8 جيجا هرتز، كما أن الهاتف، Realme Narzo 50A Prime، يأتي مع، معالج رسوميات، من فئة، ARM Mali-G57.الذاكرة: الهاتف الجديد، من ريلمي، يتوفر بإصدارين، على مستوى التخزين، الإصدار الأول، يضم ذاكرة داخلية، بسعة 64 جيجا بايت، مع ذاكرة عشوائية، بسعة 4 جيجا رام، والإصدار الثاني، يضم 128 جيجا بايت، مع 4 جيجا رام، والذاكرة الداخلية، قابلة للاتساع، حتى 1 تيرا بايت.البطارية: يحتوي Realme Narzo 50A Prime، على بطارية، بسعة 5000 ملي أمبير، تدعم الشحن السريع، بقوة 18 واط، ولا تدعم، الشحن العكسي، مثل الهاتف، Narzo 50A، ويتم شحنها، من خلال منفذ، USB Type?C 2.0.نظام التشغيل: هذا الهاتف، يعمل بواجهة، Realme UI 2.0، التي تستند على، نظام Android 11.مميزات هاتف Realme Narzo 50A Primeالمعالج مميز، ويقدم الأداء، المطلوب منه، في هذه الفئة السعرية، ويمكنه تشغيل، لعبة ببجي، بمعدل إطارات، يبلغ 60 إطارا، أو تشغيل، لعبة بيس، بالفريمات المناسبة، ويمكنه كذلك، تصميم فيديوهات، وتحريرها، بدون لاج.على الرغم من، أن حجم الشاشة كبير، إلا أن، جودتها عالية، ومعدل سطوعها يبلغ، 600 شمعة، في البوصة، وهذا يجعلها، أفضل بكثير من، شاشة الإصدار العادي، Narzo 50A، الذي وصل، في شهر سبتمبر الماضي.يحتوي على، فتحة مخصصة، لبطاقة الذاكرة الخارجية، microSD، وذلك حتى، يتمكن المستخدمون، من تركيب، شريحتي اتصال، وكارت ميموري، في نفس الوقت.الكاميرا الخلفية الرئيسية، تأتي بمستشعر كبير، وبدقة عالية، وتدعم تصوير فيديوهات، بجودة FHD+، التي تعتبر مناسبة، مع هاتف، بمثل هذا السعر، وتدعم أيضا، أكثر من خاصية رائعة، لالتقاط صور، عالية الجودة.البطارية كافية، لتشغيل الهاتف، لفترة طويلة، حيث يمكن أن، تعمل لمدة 10 ساعات متواصلة، من تشغيل الألعاب، أو 13 ساعة، من تشغيل الفيديوهات، وبالإضافة إلى ذلك، يتم شحن، بطارية الهاتف، Realme Narzo 50A Prime، في أقل من ساعتين.يدعم مستشعرا، لبصمات الأصابع، مدمجا في زر الباور، على الجانب، ويدعم Face Unlock، لفتح الهاتف، عن طريق الوجه، مع دعم، مستشعرات التسارع، والدوران، والتقارب، والبوصلة.يحتوي على، منفذ سماعات الأذن 3.5 ملم، في الأسفل، ويدعم مكبرات الصوت، والراديو FM.سعر الهاتف Realme Narzo 50A Prime، رخيص جدا، مقارنة بمواصفاته المميزة، وهذا يعني، أنه سيكون منافسا قويا، في هذه الفئة السعرية.يدعم اتصال Wi-Fi 5 (ac)، وإصدار Bluetooth 5.0، كما أنه يدعم، نظام تحديد المواقع العالمي، GPS with A?GPS, GLONASS, GALILEO, BDS.عيوب Narzo 50A Primeدقة الكاميرا الأمامية، ضعيفة وجودة تصوير الفيديوهات، ضعيفة جدا، وغير مناسبة، لهذا الهاتف.الشاشة لا يوجد عليها، أي طبقة حماية، لذلك ينصح بشراء، شاشة حماية زجاجية إضافية، لحمايتها من الكسر، أو الخدش.لا يعمل، بنظام التشغيل الأحدث، من جوجل، ولا واجهة المستخدم، الأحدث من ريلمي، ولكن هذا طبيعي، نظرا لعدم، وصول هواتف منافسة، بنظام Android 12.الذاكرة العشوائية، أقل من المتوقع، وكنا نطمح أن، يوجد إصدار، يضم 6 جيجا رام.لا يدعم، خاصية NFC، وأيضا لا يدعم، خاصية Infrared port.سعر الهاتف Realme Narzo 50A Primeيبدأ سعر الهاتف Realme Narzo 50A Prime، من 140 دولارا أمريكيا، للإصدار الذي يضم، 64 جيجا بايت، مع 4 جيجا رام.ويصل إلى، 155 دولارا، للإصدار الذي يضم، 128 جيجا بايت، مع 4 جيجا رام.