أسعار و مواصفات هاتف Ulefone Power Armor 14 Pro



Ulefone Power Armor 14 Pro Ulefone Power Armor 14 Pro

في خطوة غير متوقعة، أعلنت شركة Ulefone، عن هاتف جديد، يعمل بنظام، Android 12، وبسعر أقل من، 240 دولارا، تحت مسمى، Ulefone Power Armor 14 Pro، وبمواصفات جيدة للغاية، تتمثل في، بطارية بسعة 10000 ملي أمبير، تدعم الشحن السلكي السريع، والشحن اللاسلكي السريع، ومعالج رائع، من MediaTek، بالإضافة إلى، 3 كاميرات خلفية، تدعم تصوير فيديوهات، بجودة FHD+، وشاشة كبيرة، محمية بزجاج حماية قوي، كما أن الهاتف، Ulefone Power Armor 14 Pro، يدعم العديد من المميزات، التي تجعله، قويا ولا يتأثر، بالعوامل الجوية، أو الصدمات، وفي هذا المقال، سنتعرف على، كل ما يخص، هذا الهاتف، حيث سأعرض عليكم، السعر والمواصفات، والمميزات والعيوب.



مواصفات Ulefone Power Armor 14 Pro

هاتف Ulefone الجديد، يتوفر مع، شاشة IPS LCD، بحجم 6.52 بوصة، وبجودة HD+، وبمعدل تحديث 60 هرتز، ويوجد عليها، زجاج حماية، من فئة، Corning Gorilla Glass 3، ويتوفر كذلك، مع 3 كاميرات خلفية، الكاميرا الرئيسية، تأتي بدقة، 20 ميجا بكسل، وبحجم مستشعر، يبلغ 26 ملم، وبفتحة عدسة f/1.8، والكاميرا الماكرو، تأتي بدقة، 2 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/2.8، والكاميرا المسؤولة عن، استشعار معلومات العمق، تأتي بدقة، 2 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/2.4، بالإضافة إلى أن، الكاميرا الأمامية، تأتي بدقة، 16 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/2.2، والكاميرات الخلفية، والأمامية، تدعم تصوير الفيديوهات، بدقة 1080 بكسل، بمعدل 30 إطارا، في الثانية، وتدعم أيضا، التصوير بخاصية panorama، وHDR.



الهاتف Ulefone Power Armor 14 Pro

يتم تشغيل، Ulefone Power Armor 14 Pro، بمعالج MediaTek Helio G85، المصنوع بتكنولوجيا 12 نانومتر، والمكون من، نواتين Cortex A75، بسرعة 2.0 جيجا هرتز، و6 أنوية Cortex A55، بسرعة 1.8 جيجا هرتز، والذي يستند إلى، وحدة معالجة رسوميات، من فئة، Mali-G52 MC2، بجانب ذاكرة داخلية، بسعة 128 جيجا بايت، وذاكرة عشوائية، بسعة 6 جيجا رام، كما أن، هذا الهاتف، يعمل بنظام التشغيل، Android 12، وبواجهة المستخدم، الأحدث من Ulefone.

قد يعجبك أيضا...

البطارية تعتبر، هي الأبرز في، مواصفات الهاتف، Ulefone Power Armor 14 Pro، حيث تأتي، بسعة 10000 ملي أمبير، وتدعم الشحن السريع، بقوة 18 واط، والشحن اللاسلكي السريع، بقوة 15 واط، ويتم شحنها، من خلال منفذ، USB Type?C 2.0.مميزات الهاتفمعالج MediaTek Helio G85، قوي جدا، في هذه الفئة السعرية، ويعد بأداء ممتاز للغاية، سواء في، تشغيل الألعاب، أو إجراء المهام الثقيلة.مستشعر الكاميرا الرئيسية، كبير وجودته عالية، ويدعم تصوير فيديوهات، بجودة مناسبة، مقارنة بالمنافسين، ويدعم أيضا، العديد من، خصائص التصوير الجيدة، بما في ذلك، خاصية PDAF، وEIS، لتثبيت الصور إلكترونيا بالدوران.البطارية كبيرة للغاية، وتكفي لتشغيل الهاتف، لأكثر من 3 أيام، ويمكن شحنها لاسلكيا، بسرعة كبيرة، مثل الهواتف الرائدة، علما بأن، Ulefone Power Armor 14 Pro، يعتبر هو الهاتف الوحيد، الذي يضم، بطارية بسعة، 10000 ملي أمبير، وأيضا يعتبر، من الأجهزة القليلة التي، تدعم الشحن السلكي السريع، والشحن اللاسلكي.يسمح بزيادة المساحة التخزينية، من خلال، بطاقة الذاكرة الخارجية، MicroSD، التي يتم تركيبها، بدلا من، إحدى شرائح الاتصال.يعتبر من، أرخص الهواتف، التي تعمل، بنظام التشغيل، الأحدث من جوجل، أندرويد 12.دقة الكاميرا الأمامية، جيدة للغاية، وجودة تصوير الفيديوهات، من خلالها، أكثر من رائعة، وهي نفس، جودة الكاميرات الخلفية.مقاوم للغبار، والماء، بشهادة IP68، (حتى 1.5 متر، لمدة 30 دقيقة)، كما أنه، متوافق مع، المعيار العسكري، للولايات المتحدة، MIL-STD-810G.Ulefone Power Armor 14 Pro، يدعم مستشعرا لبصمات الأصابع، مدمجا في زر التشغيل، الموجود على الجانب، ومستشعرات التسارع، والقرب، والبوصلة.يدعم مقاومة، السقوط على الخرسانة، حتى 1.5 متر، وهذا يعني، أنه لن يتعرض للكسر، إلا عند السقوط، من مسافة عالية.يدعم مكبرات الصوت، ومنفذ سماعات الأذن 3.5 ملم، والراديو FM، ويدعم أيضا، خاصية NFC.عيوب الجوالوزنه ثقيل جدا، ويصل إلى، 358.2 جرام، وهذا يعد طبيعيا، نظرا لسعة البطارية الكبيرة، ومميزات المقاومة، التي يصل بها.جودة الشاشة، ضعيفة جدا، وكنا نطمح أن، تأتي بجودة FHD+، بدلا من، HD+.لا يدعم، تركيب شريحتي اتصال، وكارت ميموري، في وقت واحد، ويحتوي فقط، على منفذين Nano-SIM، إما لتركيب شريحتي اتصال 4G، أو تركيب شريحة اتصال واحدة، بجانب بطاقة ذاكرة خارجية.يدعم إصدارا قديما، من واي فاي، وهو Wi-Fi 5 (ac)، وإصدار Bluetooth 5.0، القديم.سعر الهاتف Ulefone Power Armor 14 Proالهاتف Ulefone Power Armor 14 Pro، متوفر حاليا للشراء، بسعر يبلغ حوالي، 240 دولارا أمريكيا، وذلك للإصدار الوحيد المتوفر، والذي يضم، 128 جيجا بايت، مع 6 جيجا رام.