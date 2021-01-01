لتجلب السيارات الرياضية الرائعة ببجي موبايل تتعاون مع أوتوموبيلي لامبورجيني



ببجي موبايل ببجي موبايل

يسر ببجي موبايل (PUBG MOBILE)، واحدة من أكثر ألعاب الجوال شهرة في العالم، أن تعلن عن شراكتها الجديدة مع شركة تصنيع السيارات الرياضية الأسطورية "أوتوموبيلي لامبورجيني".



وسيجلب هذا التعاون التاريخي الأداء الفائق لسيارات واحدة من أكثر علامات السيارات التجارية طموحاً في العالم إلى ساحة المعركة الشهيرة في لعبة ببجي موبايل، عبر تعاون بين شركتين ملتزمتين بتوفير التجارب الفريدة والمذهلة.



سيتمكن اللاعبون حتى 30 أبريل من استخدام أربع سيارات حصرية، تشمل: سيارة لامبورغيني أفينتادور SVJ التي تُستخدم في حلبات السباق والمزودة بمحرك V12 القوي؛ وسيارة لامبورجيني إستوك بأربعة أبواب التي تمتاز بمفهوم جي تي الأنيق والعصري؛ وسيارة الدفع الرباعي لامبورغيني سوبر أوروس، والتي تدمج بين قدرات السيارة الرياضية الخارقة وتعددية استخدامات سيارات الدفع الرباعي. وستتوفر كل سيارة بلونين هما: لون لامبورغيني الكلاسيكي المخطط وتصميم ببجي موبايل ذو الإصدار المحدود.

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وستتوفر إلى جانب هذه السيارات، مركبة غامضة قابلة للكسب من قبل اللاعبين.تأسست أوتوموبيلي لامبورغيني عام 1963 نتيجةً لرؤية فيروتشيو لامبورغيني لبناء سيارة رياضية فائقة الأداء. ولاتزال فلسفة العلامة التجارية المرموقة دولياً تركز على تطوير أسلوبها الفريد من خلال مجموعة سياراتها الشهيرة والمبتكرة وعالية الأداء. وسيتاح للاعبين من خلال هذا التعاون فرصة تجربة بعض طرازات لامبورغيني الديناميكية والمشوقة لفترة محدودة في ساحات المعارك ضمن لعبة ببجي موبايل.