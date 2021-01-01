القيادة الذاتية : مرسيدس ستتحمل مسؤولية حوادث سياراتها

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أعلنت مرسيدس عن خطوة جريئة في عالم القيادة الذاتية، والذي يبدو أنه سيصبح المقياس الطبيعي لدى شركات السيارات والسلطات القانونية.



تقدم مرسيدس لعملائها نظام القيادة الذاتية Drive Pilot والذي ينوب عن السائق في التحكم بعدد من الميزات والخصائص، ووتقول الشركة أنه وبمجرد تشغيل النظام فإن الشركة ستأخذ على عاتقها مسؤولية أي حادث قد يقع بسبب سيارتها.



تأمل الشركة المصنعة بالبدء بطرح نظامها في عدد من البلدان وفي العديد من الولايات الأمريكية. وقال جريجور كوجلمان مدير التطوير في Drive Pilot في لقاء صحفي “بحلول نهاية العام الماضي، كنا أول شركة سيارات تحصل على شهادة دولية لنظام المستوى 3”.

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جدير بالذكر أن الشركة ستفرض حدوداً لنظام القيادة الذاتية الخاص بها، وسيكون مطلوباً من السائقين التدخل في بعض الحالات حيث يعطي النظام تحذيراً صوتياً لطلب تدخل السائق.