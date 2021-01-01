بالفيديو: 4 نجوم لموديل 2022 من BMW الفئة الثانية كوبيه باختبارات الأمان الأوروبية

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صورة الخبر: BMW
BMW

خلال الفترة الماضية اختبر برنامج تقييم السيارات الجديدة NCAP في أوروبا عدد من السيارات الجديدة، وضمن هذه الاختبارات استطاع موديل 2022 من سيارة BMW الفئة الثانية كوبيه أن يحصل على 4 نجوم فقط بهذه الاختبارات الخاصة بالبرنامج، وذلك بعد أن قدمت السيارة أداء جيد وحصلت على نسب أمان جيدة في هذه الاختبارات.

ونشر البرنامج نتائج اختبار هذه السيارة، والتي كانت كالتالي:

- 82% حماية للركاب البالغين

- 82% حماية للركاب الأطفال

- 67% حماية للمارة على الطريق

- 64% وسائل أمان مساعدة للسائق

جدير بالذكر أن الموقع أكد أن الفيديو ضم لقطات للفئة المزودة بمحرك ديزل 2000 سي سي من السيارة، وكانت النسخة مزودة بوسائد هوائية أمامية وجانبية لحماية رأس وصدر كلا من السائق والراكب الأمامي وأيضا وسائد هوائية جانبية لحماية رأس ركاب المقعد الخلفي، لكن بدون وجود وسائد لحماية منطقة الركبة لدى السائق والراكب الأمامي،كما ضمت كلا السيارتين أنظمة أمان ووسائل مساعدة للسائق لكنها لم تكن كافية لمساعدة السيارة في الحصول على أعلى تقييم (5 نجوم) باختبارات البرنامج الأوروبي.
شاهد الفيديو:

المصدر: التوكيل

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