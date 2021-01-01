بسبب قيود كورونا تسلا تعلق الإنتاج مؤقتا في مصنع شنغهاي

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تخطط شركة تسلا لتعليق الإنتاج مؤقتا بمصنعها في شنغهاي لمدة يوم واحد على الأقل مع تشديد الحكومة المحلية القيود ذات الصلة بكوفيد 19 بعد زيادة حالات الإصابة في المدينة ، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأحد نقلا عن مصادر مطلعة لم تسمها .



وأوضحت المصادر أنه سيتم إيقاف الإنتاج غدا الاثنين .



وأضافت أن تسلا لم تبلغ الموظفين بعد ما إذا كانت ستمدد التعليق إلى ما بعد يوم غد الاثنين. ولم ترد تسلا على الفور على طلبات للتعليق من جانب بلومبرج.