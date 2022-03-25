تراجع كبير في أسعار الذهب اليوم في مصر وعالميا صباح الاثنين 28 مارس 2022



اسعار الذهب اسعار الذهب

تراجعت أسعار الذهب اليوم في مصر، مع عودة التداول للبورصة العالمية، صباح الإثنين، 28 مارس 2022، وذلك استجابه لتراجع أسعار الذهب في المعاملات المباشرة بعد عودة شهية المخاطر للمتداولين مع الإعلان عن جولة مفاوضات جديدة بين روسيا وأوكرانيا، مما يدفعهم للبعد عن الملاذات الآمنة.



وشهد سعر الذهب اليوم الإثنين في مصر، تراجعا كبيرا في استجابة لتراجع اسعار الذهب عالميا حيث انخفضت القوة الشرائية من .الذهب gold مع اتجاه المتداولون إلى البيع أكثر من الشراء والتداول على الدولار سندات الخزانة .



وعالميا انخفض سعر الذهب في المعاملات المباشرة اليوم، بنسبة 0.14% وتم التداول على 1955.29 دولارا للأوقية، بينما تراجع سعر الذهب ففى العقود الآجلة بنسبة 0.02% وتد التداول على 1955.15 دولارا للأوقية .

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وكان سعر الذهب في مصر انخفض بشكل واضح، أمس الأحد، مع عودة البنوك المصرية للعمل وانخفاض سعر الدولار في السوق المحلية، في الوقت التي كانت أسعار الذهب عالميا مستقرة عند اسعار اغلاق البورصة مساء الجمعة الماضية، ومع انقضاء الإجازة الاسبوعية وعودة التداول للبورصة صباح اليوم الإثنين، بدأ الذهب في التراجع.أسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين 28 مارس 2022 :تراجعت أسعار الذهب اليوم في مصر، بنحو 21 جنيها في العيار 21 قيراط، و20 جنيها في العيار 24 قيراطا، وذلك عن الأسعار التي حققتها يوم السبت، ووذلك في استجابه فورية لانخفاض سعر الذهب عالميا بعد عودة العمل والتداول بالبورصة العالمية .سعر الذهب عيار 24 قيراطا في مصر اليوم الاثنين 28 مارس :سجل سعر الذهب عيار 24 قيراطا في مصر اليوم الاثنين، 1115 جنيها، وكان يوم السبت سعره 1140 جنيها.سعر الذهب عيار 21 قيراطا في مصر اليوم الاثنين 28 مارس:سجل سعر الذهب عيار 21 قيراطا في مصر اليوم الاثنين، 976 جنيها وكان يوم السبت سعره 997 جنيها.سعر الذهب عيار 18 قيراطا في مصر اليوم الاثنين 28 مارس :سجل سعر الذهب عيار 18 قيراطا في مصر اليوم الاثنين، 836 جنيها وكان يوم السبت سعره 855 جنيها.سعر جنيه الذهب في مصر اليوم الاثنين 28 مارس :سجل سعر جنيه الذهب في مصر اليوم الاثنين، 7808 جنيها، وكان سعر الجنيه بلغ 9120 جنيها يوم السبت الماضى، حيث يحتوى على 8 جرامات من الذهب الخالص عيار 21 قيراطا.وتُعلن شعبة الذهب في مصر الأسعار بدون المصنعية حيث تختلف من محل لآخر ومن محافظة لأخرى، وتحرص «المصرى اليوم»على تقديم خدمة أسعار الذهب يوميا لتلبية احتياجات القراء والمتابعين المتهمين بـ أخبار الذهب.أسعار الذهب في البورصة العالمية مع بداية التداول اليوم الإثنين 28 مارس 2022:تراجعت أسعار الذهب عالميا مع بداية التداول بالبورصة صباح اليوم الإثنين 28 مارس مع ارتفاع مؤشر الدولار واقبال المتداولون على المخاطرة مع عودة الأمل في توقف الحرب بين روسيا وأوكرانيا مع الإعلان عن بدء جولة مفاوضات جديدة خلال الإسبوع الجارى.وتأثرت أسعار الذهب gold price بأخبار غزو روسيا لأوكرانيا بسبب عودة شهية المخاطرة للمتداولين وارتفاع مؤشر الدولار وسندات الخزانة الأمريكية والتى تبطهما علاقة عكسية مع الذهب .وتراجع سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.14% وتم التداول على 1955.29 دولارا للأوقية، بينما تراجع سعر الذهب في العقود الآجلة بنسبة 0.02% وتد التداول على 1955.15 دولارا للأوقية ومرشح للمزيد من التراجع خلال تداولات اليوم.وكان سعر الذهب عالميا تخلى عن 80% من مكاسبه التي حققها الخميس قبل اغلاق البورصة مساء الجمعة، حيث هبط الذهب من 1964 دولارا للأوقية، نو مناطق 1943 دولارا للأوقية، وأغلق على 1958 دولارا للأوقية ويترقب بحذر نتائج المفاوضات المزمع انعقادها بين روسيا وأوكراني.