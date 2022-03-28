أسعار العملات في مصر اليوم الاثنين 28-3-2022



أسعار العملات أسعار العملات

بدأت فروع البنوك الحكومية والخاصة، وشركات الصرافة العاملة في السوق تعاملاتها الصباحية على أسعار العملات اليوم الاثنين 28 مارس 2022، باستقرارها مقابل الجنيه المصري، على نفس مستويات إغلاق أمس، بحسب التقرير اليومي الذي تقدمه جريدة “المال” لقرائها، ويشمل التقرير أسعار العملات؛ ومنها الريال السعودي والدينار الكويتي والدولار الأمريكي واليورو، وجاءت الأسعار على النحو التالي:



أسعار العملات في بنك مصر

أظهرت التعاملات الصباحية وصول سعر شراء وبيع صرف اليورو مقابل الجنيه المصري عند 20.06 جنيه للشراء، 20.26 جنيه للبيع.



وبلغت سعر الريال السعودي 4.87 جنيه للشراء، و4.90 جنيه للبيع داخل شبكة فروع بنك مصر.

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