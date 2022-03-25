أسعار اللحوم اليوم في الأسواق ..

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اسعار اللحوم

ينشر "اليوم السابع" اليوم الاثنين 28 -3-2022، آخر تحديث في أسعار اللحوم وفق ما أعلنته شعبة القصابين فى الغرفة التجارية، حيث تراجع سعر اللحوم البقري بلدي إلى 155 إلى 180 جنيها للكيلو فى الأسواق للمستهلكين حسب المنطقة .

وسجل سعر كيلو كباب الحلة 155- 180 جنيها للكيلو، وتراوحت أسعار الكبدة الكندوز بين 155 - 170 جنيها للكيلو، والاستيك والبفتيك 145 - 160 جنيها للكيلو، وتبلغ أسعار اللحوم الضأن مستويات تتراوح ما بين 160 - 180 جنيها، والكبدة الضأن 160 - 190 جنيها، وسجل سعر اللحوم الجملى بين 110 إلى 130 جنيها للكيلو، أما عن اللحوم المستوردة سجل اللحم البرازيلي بين 85 إلى 105 جنيهات، والكبدة المستوردة بين 60 جنيها إلى 97 جنيها.

وتواصل أجهزة الدولة طرح كميات كبيرة من اللحوم فى الأسواق، وكذلك السيارات المتنقلة التابعة لوزارة التموين، من أجل توفير ما تحتاجه الأسواق من كميات بمحافظات مصر المختلفة، الأمر الذى ينعكس بالإيجاب على الأسعار ويعمل على استقرار الأسواق.

المصدر: اليوم السابع

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