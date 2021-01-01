يعالج أمراض خطيرة 35 فائدة طبية وغذائية لـ «بيض الحمام»..



بيض الحمام بيض الحمام

أكلات كثيرة موجودة أمامنا ولا يقترب منها أحد، لعدم تعوده عليها، وأحيانًا يجهل فوائدها رغم كثرتها.



بيض الحمام، يكاد يكون موجود في كل المنازل خاصة في مناطق الصعيد والريف الذين يربون هذا الطائر الذي يعد وجبة مفضلة لدى الكثيرين، ولكن لا تجد بيضه حاضرًا على الموائد.



فقد اعتاد مربو الحمام على ترك البيض من أجل إنتاج حمام صغير يتم تربيته ومن ثم استخدامه في الأكل أو البيع أو التزاوج.

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في التقرير التالي سوف نستعرض بعض مميزات وفوائد بيض الحمام واستخداماته في الطب، حسبما ذكر موقع البيان.مواصفات بيض الحمامتضع الحمامات بيضها في اليوم التالي من التزاوج، يبلغ وزن كل بيضة 22 جرامًا تقريباً؛ حيث تضع أول بيضة ثمّ بعد مرور 44 ساعة تضع البيضة التالية وتتكون كل بيضة من بيض الحمام من 56? من وزنها ماء و44? مواد جافة، ومن الجدير بالذّكر أنّ قشرة بيض الحمام أكثر هشاشةً من قشرة بيض الدجاج، ويختلف شكل ولون بيض الحمام باختلاف سلالة الحمام ونوعه.مكونات بيض الحماميحتوي بيض الحمام على خمسة أضعاف كميّة الحديد والبوتاسيوم الموجودة في بيض الدجاج، كما أنّه لا يُسبّب أي نوع من الحساسية التي يُسبّبها بيض الدجاج؛ بل إن تناول بيض الحمام يساعد في مكافحة أمراض الحساسية.استخدامه في الطبيُستخدم بيض الحمام بكثرة في وصفات الطب العربي والطب الصيني؛ حيث يدخل في وصفات علاج التهاب الأنف، وعلاج الربو، والأمراض الجلدية، وعلاج البشرة، وتساقط الشعر، ويوصي خبراء التغذية بتناول بيض الحمام بانتظام للحصول على فوائده الغذائيّة الكثيرة، ويجب أن يكون البيض طازجاً جداً كي تتمّ الفوائد المرجوة من تناوله.فوائد بيض الحماميفيد في تحسين عمليّة النطق عند الأطفال والتخلص من عادة التأتأة، كما يفيد في تقوية القدرة الجنسية لدى الرجال عند خلط صفار البيض مع البصل.تحتوي بيضة واحدة من بيض الحمام على 140? من فيتامين B1، بينما تحتوي بيضة الدجاجة على 50? فقط.بيض الحمام علاج فعّال ضد اضطرابات الجهاز الهضمي كالتهاب المعدة والقرحة.يساعد بيض الحمام في علاج فقر الدم وزيادة مستوى الهيموغلبين والتخلّص من السموم والمعادن الثقيلة في الدم.كما يساعد تناول بيض الحمام في علاج مرض السل والرّبو والتهاب القصبات، يقلل من ظهور السرطانات ويكافح الورم، التخلص من حصى الكبد والمرارة والكلى.ويساعد بيض الحمام، الجسم في استعادة عافيته بعد الإصابة بالسكتة الدماغية؛ حيث يقوي عضلة القلب.تنشيط الذاكرة وتعزيز عمل الجهاز العصبي.ومن فوائد بيض الحمام، تقوية جهاز المناعة والوقاية في الجسم، إضافة إلى أنه يفيد البشرة والجلد ويعمل على تحسين لونهما والتخلص من الكلف والبقع.تقوية الشعرويساعد بيض الحمام على تقوية بصيلات الشعر؛ لاحتوائه على كميات كبيرة من البروتين المفيد للشعر.يحتوي على نسبةٍ عاليةٍ من الفوسفات، وهو مكوّن رئيسي من مكونات الحمض النووي.ويحتوي على نسبةٍ عاليةٍ من الكولسترول الجيد HDL، الذي يوازن الكولسترول السيء LDL، إضافة إلى أنه غني بفيتامين A الضروري جداً في صحة الرؤية والإبصار، وتكوّن الدم وصحة الجلد والخلايا.