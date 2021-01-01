تعرف على فوائد البصل الأبيض في الوقاية من تجلط الدم



البصل الأبيض البصل الأبيض

البصل من الخضراوات، توجد جذوره تحت سطح التربة، وله رائحة نفاذة مميّزة، ويرجع ذلك لكثرة المواد الكبريتية به.

البصل الأبيض، أو البصل الحلو، هو صنف من البصل الجاف الذي يتمتّع بنكهة خفيفة. يشبه إلى حدّ كبير البصل الأحمر. يحتوي على نسبة عالية من السكر، وبالتالي فإنَّ مدة صلاحيته قصيرة نسبياً.

عن فوائده الصحية، تشير الدكتورة في علم التغذية والغذاء سينتيا الحاج، إلى أنه منخفض السعرات الحرارية، ولكنه غني بالفيتامينات والمعادن. يحتوي على 44 سعرة حرارية فقط، ولكنه يوفر جرعة كبيرة من الفيتامينات والمعادن والألياف. غني بشكل خاص بالفيتامين سي C، وهو عنصر أساسي لعمل جهاز المناعة، وإنتاج الكولاجين، وإصلاح الأنسجة، وامتصاص الحديد، كما أنه غني أيضاً بالفيتامينات بي B، بما في ذلك حمض الفوليك (B9) والبيريدوكسين (B6)؛ للمساهمة إلى حدّ كبير في التمثيل الغذائي، وإنتاج خلايا الدم الحمراء، وأداء وظائف الأعصاب. وتتابع الدكتورة متحدثة عن فوائد البصل الأبيض بالتفصيل في المقال الآتي:

الدكتورة سينتيا الحاج

فوائد البصل الأبيض لصحة القلب

يحتوي البصل الأبيض على مضادات الأكسدة والمركّبات التي تقاوم الالتهابات وتقلل من الدهون الثلاثية ومن مستويات الكوليسترول، وجميعها قد تخفف من مخاطر الإصابة بأمراض القلب. تساعد خصائصه القوية المضادّة للالتهابات أيضاً على تقليل ارتفاع ضغط الدم والحماية من تجلط الدم.



فوائد البصل الأبيض والسرطان

تمّ ربط تناول البصل الأبيض بانخفاض خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان، منها: سرطان المعدة، والقولون، والمستقيم. وهو غني بمركّبات الكبريت العضوية التي يمكن أن تساعد على الوقاية من السرطان بشكل كبير؛ من خلال محاربة نمو الجذور الحرة المسؤولة عن التسبّب في المرض.



فوائد البصل الأبيض وكثافة العظام

على الرغم من أن منتجات الألبان تحظى بالكثير من الفضل في تعزيز صحة العظام، فإن العديد من الأطعمة الأخرى، بما في ذلك البصل الأبيض، تساعد على دعم قوة العظام.

يحسّن كثافة العظام لدى النساء الأكبر سناً، يساعد على تقليل الإجهاد التأكسدي، يزيد مستويات مضادات الأكسدة، ويقلل فقدان العظام، وبالتالي الوقاية من هشاشة العظام.

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فوائد البصل الأبيض للجهاز الهضميمن فوائد البصل الأبيض أنه يعزّز صحة الجهاز الهضمي؛ لأنه مصدر غني بالألياف والبريبايوتكس الضرورية لصحة الأمعاء. البريبايوتكس هي أنواع غير قابلة للهضم من الألياف التي يتم تكسيرها بواسطة بكتيريا الأمعاء المفيدة.تابعي المزيد:فوائد البصل الأبيض للشعرفيد -19: هل العدوى ترفع خطر الإصابة بمرض السكري؟عصير البصل الأبيض علاج معروف لصحة الشعر، وخاصة لتساقطه، كما أنه يعيد إليه لمعانه وبريقه، ويمنع شيب الشعر، ويعالج قشرة الرأس.فوائد البصل الأبيض للبشرةيعتبر البصل الابيض مصدراً غنياً للفيتامينات، والمعادن، ومضادات الأكسدة، وبعض العناصر الغذائية الحيوية الأخرى؛ مثل فيتامين أ A، وفيتامين سي C، وفيتامين هـ H؛ للوقاية من الأمراض الجلدية. تحميكِ هذه الفيتامينات من الآثار الضارّة للأشعة فوق البنفسجية.تساعد مضادات الأكسدة الموجودة في البصل الأبيض على طرد السموم من الجسم. يؤدي هذا في النهاية إلى تنقية الجلد، وبالتالي منع خطر الإصابة بأي مشكلة جلدية، كما تساعد المكوّنات، مثل الكيرسيتين والمواد الكيميائية النباتية الأخرى الغنية بالكبريت، على مكافحة أضرار الجذور الحرّة، وبالتالي تأخير ظهور علامات الشيخوخة.يحتوي البصل الأبيض على مضادّ للبكتيريا ومطهّر ومضادّ للالتهابات، يساعد على تقليل الالتهاب ومنع انتشار البثور، ويساعد محتواه من الفيتامينات، وخاصة فيتامين C، على تغذية البشرة، مما يجعلها صحية ومتوهّجة.