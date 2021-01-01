طرق فعالة للتعامل مع الجيران المزعجين



الجيران المزعجين الجيران المزعجين



لا تخلو الثقافة المصرية من أمثال توضح دور الجار الهام بحياتنا مثل " جارك القريب ولا أخوك البعيد" و"الجار جار ولو جار"، "الجار قبل الدار" والكثير من الأمثال وغيرها التي تعكس المكانة المهمة لهذه العلاقة في حياتنا. وبينما تحتفل بعض الدول اليوم بيوم الجار، يستعرض اليوم السابع مع شيرين شحاتة خبيرة العلاقات الإنسانية 5 طرق مهمة للتعامل مع الجار المشاغب أو المزعج.







الإحسان:

لن ننكر أن الجار المشاغب يؤثر بالسلب على العقار بأكمله ولكن دائما وأبدًا يكون الإحسان ورقة ناجحة نجتاز معها كل التعاملات الصعبة وهو مبدأ أساسي بجميع الأديان السماوية.

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العتاب:نحن نعاتب من نقدرهم ومن لا نريد خسارتهم وبكلمة عتاب ولفتة حب سيدرك ذاك الجار أهميته داخل دائرة حياتنا والتي لا يمكن أن تكتمل بدونه معنا وإن كان لا بد وأن يكون العتاب باللين وبالمعروف.الهدايا وسيلة مشروعة للتقرب منه :لن يستطيع أحد أن ينكر دور الهدية في تقريب المسافات على مدار العلاقات بوجه عام فهي توضح للشخص الذي نقدم إليه الهدية مدى تقديرنا نحوه وحبنا وليست بالضرورة أن تكون غالية الثمن بل من الممكن من خلال وجبة منزلية مقدمة بطريقة لطيفة نصل بها لتحسين العلاقات بيننا وبينه.طرف ثالث لتقريب نقاط الخلاف :قد نعد هذا الطرف كوسيط بيننا وبينه خاصة إن تأزمت الأمور، ينقل وجهة نظرنا دون احتقان مباشر مع الجار المؤذي وبالطبع يجب أن تتوافر في هذا الشخص الوسيط سمات الحكمة والهيبة والتفهم لطبيعة الأمور.التجنب كخطوة أخيرة :إن فشلت كل الخطوات السابقة لم يتبقى أمامنا غير تجنبه لنقلل التعرض للمشاكل معه وهي الخطة الأخيرة التي دفعنا إليها كنتيجة لتهوره وعدم التمسك بالعقل والحكمة.