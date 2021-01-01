هجوم مسلح علي الشرطة الإسرائيلية وإصابة عناصرها

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هجوم مسلح علي الشرطة الإسرائيلية


أعلنت الشرطة الإسرائيلية وفاة شخصين وإصابة عدد من عناصر الشرطة، بعد تبادل إطلاق نار مع مهاجمين في مدينة الخضيرة، جنوبي حيفا.

وقالت الشرطة الإسرائيلية إن منفذا الهجوم وصلا إلى شارع هربرت صموئيل في الخضيرة، وقاما بإطلاق النار على قوة من الشرطة كانت في المكان. ونتج إطلاق النار عن وفاة اثنين من المارة.

وقامت بعدها قوة سرية من حرس الحدود الإسرائيلية بالرد السريع، وبعد وقت قصير من تبادل إطلاق النار، تمكنوا من تحييد منفذي الهجوم.

وأسفر إطلاق النار عن إصابة 3 أفراد شرطة بجروح وتم نقلهم إلى مركز هيليل يافي الطبي في الخضيرة.

وقال مراسل سكاي نيوز عربية إن منفذا العملية من مدينة أم الفحم في منطقة وادي عارة، وإن قوات كبيرة من الشرطة الإسرائيلية اقتحمت المدينة بعد الهجوم.

المصدر: سكاي نيوز عربية - أبوظبي

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