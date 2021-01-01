هجوم مسلح علي الشرطة الإسرائيلية وإصابة عناصرها

أعلنت الشرطة الإسرائيلية وفاة شخصين وإصابة عدد من عناصر الشرطة، بعد تبادل إطلاق نار مع مهاجمين في مدينة الخضيرة، جنوبي حيفا.
وقالت الشرطة الإسرائيلية إن منفذا الهجوم وصلا إلى شارع هربرت صموئيل في الخضيرة، وقاما بإطلاق النار على قوة من الشرطة كانت في المكان. ونتج إطلاق النار عن وفاة اثنين من المارة.
وقامت بعدها قوة سرية من حرس الحدود الإسرائيلية بالرد السريع، وبعد وقت قصير من تبادل إطلاق النار، تمكنوا من تحييد منفذي الهجوم.
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