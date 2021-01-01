أرقام جلوس امتحانات الدبلومات الفنية 2022 أبريل المقبل



وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى



قالت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن تسجيل استمارة التقدم لامتحانات الدبلومات الفنية 2022 مستمر، موضحة أنه يجب على الطلاب الذين لم يسجلوا البيانات سرعة الانتهاء منها.



وأضافت المصادر، أنه يتم مراجعة الاستمارات وإرسالها إلى الكنترولات بعد انتهاء المدة المحددة لغلق باب تسجيل الاستمارة، موضحة: أنه يتم إعلان أرقام الجلوس ومقار لجان الامتحانات للطلاب خلال الشهر المقبل وبحد أقصى بعد إجازة عيد الفطر المبارك وذلك قبل انطلاق الامتحانات فى مايو 2022 .



أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن امتحانات شهادة الدبلومات الفنية للعام الدراسي الجارى 2022 تبدأ 28 مايو المقبل وتنتهى 9 يونيو المقبل اى قبل اختبارات الثانوية العامة 2022 والتى من المقرر أن تنطلق 11 يونيو المقبل وفق ما تم الإعلان عنه فى الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجارى.



وشددت الوزارة، على أن الجداول التى تم الإعلان عنها ستكون ملزمة للجميع وسوف يتم اعلانها فى المدارس قريبا حتى يتعرف الطلاب على ترتيب المواد الدراسية ومواعيد اختبار كل مادة سواء نظرية أو عملية.



أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى جداول امتحانات الدبلومات الفنية 2022 لجميع الشعب على أن تبدأ الاختبارات 28 مايو المقبل.

