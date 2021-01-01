اعتراض جماعي للاعبي الإسماعيلي لعدم صرف مستحقاتهم

عبر مجموعة من لاعبي فريق الإسماعيلي عن اعتراضهم بسبب عدم صرف مستحقاتهم المالية في الشهور الماضية.
وخلال موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام كتب مجموعة من لاعبي الفريق رسالة واحدة وهي: "شهور مقدرين كل حاجة والتزاماتنا بتزيد وأخدنا ميعاد واتنين و10 ومحصلش حاجة، إحنا مش هنطلع من اللي احنا فيه غير لما نبقى كلنا إيد واحدة والوعود تتنفذ".
وكتب من لاعبي الفريق كل من أحمد مصطفى ومحمد فوزي وعماد حمدي وأحمد مدبولي وعمر الوحش وعدد آخر من اللاعبين.
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