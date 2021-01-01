مجلس الوزراء : شروط لإقامة موائد الرحمن وحظر الشيشة ما زال ساريًا.. فيديو

قال السفير نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الكمامة لازالت إجبارية في الأماكن المغلقة، مشيرًا إلى أن قرارات اللجنة العليا لإدارة أزمة جائحة كورونا، اليوم المتمثلة في عودة موائد الرحمن في رمضان؛ جاءت استجابة لتحسن الوضع الوبائي وليس انتهائه.
وأضاف، متحدث الوزراء خلال مداخلة هاتفية مع ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر قناة "صدى البلد" تقديم الإعلامي أحمدموسى، أنه لا توجد دولة في العالم أعلنت إنتهاء أزمة كورونا «قرار إلزامية ارتداء الكمامة في الأماكن المغلقة لا يزال ساريًا»، مشيرًا إلى أن هناك قرارات تقييدية كثيرة لا يزال معمولًا بها.
وأوضح أنه تم تطعيم نسبة كبيرة من المواطنين بلقاح كورونا، مشيرًا إلى أن هذه الإجراءات ساهمت في تحسن الوضع الوبائي؛ وزوال الضغوط عن المستشفيات وتابع: «نحن في وضع جيد جدًا أمكننا من اتخاذ هذه القرارات»، مؤكدًا أن مصر من الدول التي تطبق الجرعة التنشيطية للقاح كورونا.
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