أزمات اليوتيوبر أحمد حسن عرض مستمر ..أخرها تهمة التحرش



اليوتيوبر أحمد حسن اليوتيوبر أحمد حسن



مازال اليوتيوبر أحمد حسن يتصدر تريند البحث بسبب أزمته الأخيرة واتهامه بالتحرش بفتاة عبر وسائل التواصل الإجتماعي، ليستمر مسلسل أزمات أحمد حسن وزينب اللذان يستفزان المتابعين بفيديوهات وأمور تفتح عليهم ابواب النقد والهجوم بشكل مستمر، لكن تلك المرة الأمر جاء مختلفاً بعد أن اعترفت فتاة في يوليو 2021 بأنها تعرضت للتحرش اللفظي من اليوتيوبر أحمد حسن وبالفعل تحولت لقضية أحيل بسببها للمحكمة الاقتصادية .



وقررت محكمة جنح الاقتصادية اليوم، تغريم اليوتيوبر أحمد حسن، 20 ألف جنيه، لاتهامه بالتحرش جنسيا بـ فتاة على مواقع التواصل الاجتماعي.



تفاصيل قضية أحمد حسن وتهمة التحرش

في 2021 تم تداول مقطع فيديو لفتاة تروي تفاصيل ما تعرضت له من اليوتيوبر أحمد حسن بالتحرش بها جنسيًا، على حد وصفها.

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وأوضحت الفتاة خلال مقطع الفيديو أنها شاهدت استوري لليوتيوبر أحمد حسن عبر تطبيق واتس آب جاء نص الأستوري: محتاج بنت سنها من 20 سنة إلى 35 سنة لفيلم قصير وفيديو هيتصور الأسبوع ده اللي جاهزة وحابة تشارك معايا تبعتلي صورها وسنها في رسالة دلوقتي.وأضافت الفتاة أنها خلال حديثها مع اليوتيوبر أحمد حسن، تفاجأت بكلماته ومنها إنتي جسمك حلو احلى من حياتي، موضحة: الكلام يعد تحرشًا لفظيًّا، كما أنه خلال ذلك طالب بإرسال صور خاصة ورفضت ذلك وتقدمت ببلاغ في مباحث الإنترنت بمديرية أمن القاهرة .وقالت الفتاة التى تدعى سما محمد في التحقيقات إن اليوتيوبر أحمد حسن تحرش بها لفظيا، وإن هناك فتيات أخريات وقعن ضحية المتهم، وهن على استعداد للإدلاء بأقوالهن في الوقائع اللاتي تعرضن لها .وقالت الفتاة في الفيديو :" هو رد وقولتله أنا 19 سنة ينفع؟، قالي مش مشكلة تمام وابعتي صورك بعتله صوري بدل ما يقولي هتقابليني في مكان عام، قالي انتي جسمك حلو ويعتبر اتحرش بيا لفظيا، فأنا لما لاقيت الكلمة دي قولت لا أنا هجرجره في الكلام تاني، وكل حاجة تبقى واضحة، بعتلي رقمه واتساب وكلمته وبدأت المحادثة من هنا وبعد كده كلمته».وتابعت المدعية سما محمد :|قالي ابعتيلي صورك بالكات فبعت قولت يمكن عايز يشوف من كذا اتجاه، فقالي انتي جسمك أبيض من حياتي، بعد كده قعد يقولي ابعتيلي صورك واتصوري ليا أنا صور خاصة وأنا رفضت، وبعدين قالي تعالي أقابلك، ولما سألته هنتقابل بكرة؟ في مكان عام؟ قال لا النهاردة ومش هينفع في مكان عام، وقالي عنوان فيلته وقالي هتكون فاضية النهاردة، ومستعد أبعتلك أوبر ياخدك ويرجعك، وأنا رفضت".