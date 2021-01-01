أسباب تؤدي إلى زيادة الوزن سريعا

زيادة الوزن من الأشياء التي يعاني منها الكثير، إذا بدأت في تناول سعرات حرارية أكثر من المعتاد أو قللت من ممارسة الرياضة ، فلن تتفاجأ إذا زاد وزنك، ولكن ليس زيادة تناول الطعام أو عدم ممارسة الرياضة هي الأسباب الأكيدة لزيادة الوزن فيمكن لبعض العوامل أن تزيد من وزنك.
أسباب زيادة الوزن
1- قلة النوم
هناك مشكلتان في العمل مع النوم وزيادة الوزن، أولاً ، إذا كنت متأخراً ، فستكون الاحتمالات أكبر أنك تتناول بعض الوجبات الخفيفة في وقت متأخر من الليل ، مما يعني المزيد من السعرات الحرارية، السبب الآخر يتعلق بما يحدث في جسمك عندما تكون محرومًا من النوم، تزيد التغيرات في مستويات الهرمونات من الجوع والشهية وتجعلك أيضًا لا تشعر بالشبع بعد الأكل.
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