أسباب تؤدي إلى زيادة الوزن سريعا



أسباب زيادة الوزن أسباب زيادة الوزن



زيادة الوزن من الأشياء التي يعاني منها الكثير، إذا بدأت في تناول سعرات حرارية أكثر من المعتاد أو قللت من ممارسة الرياضة ، فلن تتفاجأ إذا زاد وزنك، ولكن ليس زيادة تناول الطعام أو عدم ممارسة الرياضة هي الأسباب الأكيدة لزيادة الوزن فيمكن لبعض العوامل أن تزيد من وزنك.



أسباب زيادة الوزن



1- قلة النوم



هناك مشكلتان في العمل مع النوم وزيادة الوزن، أولاً ، إذا كنت متأخراً ، فستكون الاحتمالات أكبر أنك تتناول بعض الوجبات الخفيفة في وقت متأخر من الليل ، مما يعني المزيد من السعرات الحرارية، السبب الآخر يتعلق بما يحدث في جسمك عندما تكون محرومًا من النوم، تزيد التغيرات في مستويات الهرمونات من الجوع والشهية وتجعلك أيضًا لا تشعر بالشبع بعد الأكل.

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2- إجهادالتوتر وعدم الراحة لفترات طويلة يؤدي غلى أن الجسم يُفرز الكورتيزول ، "هرمون التوتر" ، مما يؤدي إلى زيادة الشهية، وبالطبع ، قد نصل إلى الأطعمة المريحة ذات السعرات الحرارية العالية في أوقات التوتر أيضًا مما يؤدي إلى زيادة الوزن بشكل كبير.3 - قصور الغدة الدرقيةإذا كانت الغدة الدرقية لا تنتج ما يكفي من هرمون الغدة الدرقية ، فمن المحتمل أنك تشعر بالتعب والضعف والبرد وتكتسب وزناً، بدون ما يكفي من هرمون الغدة الدرقية ، يتباطأ التمثيل الغذائي ، مما يزيد من احتمالية زيادة الوزن، حتى الغدة الدرقية التي تعمل في الطرف الأدنى من المعدل الطبيعي قد تسبب زيادة الوزن، قد يؤدي علاج قصور الغدة الدرقية بالأدوية إلى عكس بعض زيادة الوزن.