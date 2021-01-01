أسرع 5 علاجات لأعراض مرض الكلى المزمن



مرض الكلى المزمن مرض الكلى المزمن



يمكن أن يساعد تقليل كمية الملح في نظامك الغذائي وتناول كميات أقل من البوتاسيوم وتقليل كمية البروتين في تقليل أعراض مرض الكلى المزمن.



ويساعد تقليل كمية الملح في نظامك الغذائي وتناول كميات أقل من البوتاسيوم وتقليل كمية البروتين في تقليل الأعراض.



وفقا لموقع هيلثي يمكن أن يساعد اتباع نظام غذائي سليم في منع أو تقليل أعراض الكلى

1- الهندباء لمرض الكلى المزمن

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تساعد الخصائص المدرة للبول في الهندباء في علاج أمراض الكلى، كما أنه مصدر جيد لفيتامين أ بجانب خصائصه المضادة للبكتيريا والتي يمكن أن تقلل من تكرار التهابات المسالك البولية كما أن يحتوي على خصائص مضادة للالتهابات تساعد على إذابة حصوات الكلى.الجرعة اليومية الموصى بها لمرضى الفشل الكلوي هي 2 جم إلى 8 جم من جذر الهندباء المجفف والتي يمكن تناولها ثلاث مرات يوميًا.2- عصير البقدونس لمرض الكلى المزمنالبقدونس مادة مدرة للبول تساعد على طرد السموم وبالتالي فهي مطهر مثالي للكلى. وهو مصدر غني بفيتامين أ وفيتامين ب (الثيامين والريبوفلافين) وفيتامين ج وكذلك البوتاسيوم والنحاس.3- عصير التوت البري لمرض الكلى المزمنتعتبر المركبات العضوية الموجودة في التوت البري فعالة للغاية في تقليل شدة الالتهابات في الكلى.ويساعد شرب 2 إلى 3 أكواب من عصير التوت البري في منع تطور التهابات الكلى. ومع ذلك، من المهم عدم شرب الكثير من عصير التوت البري.4- عصير الصبار لمرض الكلى المزمننظرًا لأنه مليء بالفيتامينات والمعادن والإنزيمات والسكريات والصابونين واللجنين والأنثراكينون الضرورية للجسم ، يمكن لعصير الصبار أن يمنحك راحة كبيرة لأمراض الكلى.5- خل التفاح لمرض الكلى المزمنيعتبر خل التفاح أيضًا من أفضل العلاجات المنزلية للفشل الكلوي نظرًا لخصائصه المضادة للبكتيريا.امزجي ملعقتين صغيرتين من خل التفاح مع بعض العسل في كوب كبير من الماء واشربه مرة أو مرتين يوميًا. يمكن أن يحسن هذا المشروب بشكل خطير من فرصك في الوقاية من أمراض الكلى أو الحفاظ على الأعراض عند مستوى يمكن التحكم فيه.