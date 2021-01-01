تعرف علي..فوائد غير متوقعة لأوراق النعناع



الفوائد الصحية لأوراق النعناع الفوائد الصحية لأوراق النعناع



فوائد صحية مذهلة لأوراق النعناع لتحسين الهضم وفقدان الوزن وتخفيف الغثيان والاكتئاب والتعب والصداع. قد يكون مفيدًا أيضًا في علاج الربو وفقدان الذاكرة ومشاكل الجلد



الفوائد الصحية لأوراق النعناع





وفقا لموقع هيلث تشمل الفوائد الصحية لأوراق النعناع التخفيف من أعراض البرد

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1-تخفيف الاحتقانأوراق النعناع تساعد في تخفيف الاحتقان لغناه بمركبات المنثول التي تساعد في تقليل انسداد الأنف وتساعدك في علاج أعراض البرد والإنفلونزا.2- قد تخفف من الحساسية وحمى القشتؤثر الحساسية الموسمية وحمى القش على العديد من الأشخاص حول العالم مما يؤدي إلى تفاقم أعراض الأنف الحادة المرتبطة بحمى القش والحساسية الموسمية.3-قد ينظم الهضمالنعناع علاجًا قويًا للتخفيف من أعراض متلازمة القولون العصبي (IBS). أظهرت دراسة أجريت عام 2013 أن مركبات المنثول الموجود في النعناع تعمل على تخفيف الإسهال4 يخفف من اضطرابات الجهاز التنفسيالمنثول الموجود في النعناع قد يساعد في تخفيف احتقان الأنف. قد يكون أيضًا فعالًا جدًا في إزالة احتقان الحلق والشعب الهوائية والرئتين ، مما قد يخفف من اضطرابات الجهاز التنفسي التي تنتج غالبًا عن الربو ونزلات البرد.5-قد يسبب فقدان الوزنقد تساعد أوراق النعناع في جهودك لفقدان الوزن بشكل صحي. تشير دراسة نُشرت في عام 2003 إلى أنه قد يساعد في تحفيز الإنزيمات الهضمية التي تمتص العناصر الغذائية من الطعام وتستهلك الدهون وتحولها إلى طاقة قابلة للاستخدام.