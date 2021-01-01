علامات الإصابة بفقر الدم انتبهي إليها



فقر الدم فقر الدم



يعد فقر الدم هو حالة طبية يكون فيها عدد خلايا الدم الحمراء أو الهيموجلوبين أقل من المعدل الطبيعي ويحدث فقر الدم إما بسبب انخفاض إنتاج خلايا الدم الحمراء أو الهيموجلوبين ، أو بسبب النزيف أو تدمير خلايا الدم الحمراء إليك وفقا لموقع هيلث أعراض الإصابة بفقر الدم وأسباب الإصابة به



أعراض فقر الدم:



وفقا لموقع هيلث تختلف العلامات والأعراض تبعًا لسبب فقر الدم على الجانب الاخر في حالة فقر الدم المزمن ، قد يتكيف الجسم مع مستويات الأكسجين المنخفضة وقد لا يشعر الفرد بأي أعراض إلا إذا أصبح فقر الدم شديدًا.إليك أبرز اسباب الإصابة بفقر الدم

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إعياءضعفتساقط شعرجلد شاحب أو مصفرعدم انتظام ضربات القلبضيق في التنفسالدوخة أو الدوارألم صدربرودة اليدين والقدمينصداع الراسأسباب فقر الدميمكن تقسيم أسباب فقر الدم إلى ثلاث مجموعات. وهذه هي:فقر الدم الناجم عن نقص أو خلل في إنتاج خلايا الدم الحمراءفقر الدم الناجم عن تدمير خلايا الدم الحمراءفقر الدم الناجم عن فقدان الدم:يمكن أن تفقد خلايا الدم الحمراء من خلال النزيف الذي يمكن أن يكون بسبب إحدى الحالات التالية.أمراض الجهاز الهضمي مثل القرحة والبواسير والتهاب المعدة والسرطاناستخدام العقاقير غير الستيرويدية المضادة للالتهابات (المسكنات) مثل الأسبرين أو الإيبوبروفين ، والتي يمكن أن تسبب القرحة والتهاب المعدةالحيض والولادة عند النساءفقر الدم الناجم عن نقص أو خلل في إنتاج خلايا الدم الحمراء