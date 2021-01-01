العراق يقرر بناء حاجز على حدوده الغربية مع سوريا لمنع تسلل مسلحي "داعش"

أكد مصدر عسكري عراقي وناشطون سوريون، أن العراق أنهى بناء حاجز خرساني عند حدوده الغربية مع سوريا، في منطقة لا تزال تنشط فيها خلايا تنظيم "داعش".
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وقال المصدر العسكري العراقي، إن "قيادة العمليات المشتركة نجحت بنصب حاجز خرساني بمحافظة نينوى على الحدود مع سوريا في منطقة جبل سنجار غربي العراق، والذي تربطه مع سوريا حدود يناهز طولها 610 كيلومترات".
وأضاف: "الهدف قطع الطريق أمام تسلل عناصر تنظيم داعش الإرهابي"، موضحا أنه "تم نشر قوات أمنية خلف هذا الساتر، الذي يبلغ ارتفاعه ثلاثة أمتار ونصف متر ويمتد لـ10 كيلومترات".
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