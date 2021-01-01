العراق يقرر بناء حاجز على حدوده الغربية مع سوريا لمنع تسلل مسلحي "داعش"

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أكد مصدر عسكري عراقي وناشطون سوريون، أن العراق أنهى بناء حاجز خرساني عند حدوده الغربية مع سوريا، في منطقة لا تزال تنشط فيها خلايا تنظيم "داعش".



العراق يبني حاجزا على حدوده الغربية مع سوريا لمنع تسلل مسلحي العراق: مقتل أكثر من 350 عنصرا بـ"داعش" خلال محاولة الفرار من سجن الحسكة

وقال المصدر العسكري العراقي، إن "قيادة العمليات المشتركة نجحت بنصب حاجز خرساني بمحافظة نينوى على الحدود مع سوريا في منطقة جبل سنجار غربي العراق، والذي تربطه مع سوريا حدود يناهز طولها 610 كيلومترات".



وأضاف: "الهدف قطع الطريق أمام تسلل عناصر تنظيم داعش الإرهابي"، موضحا أنه "تم نشر قوات أمنية خلف هذا الساتر، الذي يبلغ ارتفاعه ثلاثة أمتار ونصف متر ويمتد لـ10 كيلومترات".

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وأشار إلى أن "هذا الجدار هو مرحلة أولى، إذ تنوي السلطات الأمنية العراقية في مرحلة ثانية غلق كافة المناطق الحدودية مع سوريا التي قد يتسلل منها عناصر للتنظيم الإرهابي".وأكد أن العمل مستمر، دون أن يحدد الطول النهائي للجدار أو متى سينتهي العمل به.وحسب نشطاء سوريون، فإن السلطات العراقية تواصل "عمليات تحصين حدودها الغربية مع سوريا من الجهة الغربية والمقابلة لمحافظتي الحسكة ودير الزور".وازدادت الخشية من عبور عناصر التنظيم للحدود بين سوريا والعراق، لا سيما بعدما شن "داعش" هجوما على سجن في سوريا يضم عناصر منه في محافظة الحسكة السورية في يناير الماضي.