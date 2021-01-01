إختبار مستشعر جديد بحجم 1/1.1 ودقة 50 ميجا بيكسل من سوني

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تستعد شركة سوني لإطلاق أحدث إصدارات الشركة من مستشعرات الكاميرة الخاصة بالهواتف الذكية والذي يأتي بحجم كبير 1/1.1 ودقة 50 ميجا بيكسل.



دفعت شركة سوني النماذج الأولى من مستشعر الكاميرة المميز بدقة 50 ميجا بيكسل وحجم 1/1.1 للشركات المنصعة للهواتف الذكية لبدء إختبار المستشعر قبل الإعلان الرسمي.



ولقد أشارت التسريبات التي جاءت من “Digital Chat Station” أن المستشعر القادم هو Exmor IMX800 الذي يدعم هاتف شاومي المرتقب Xiaomi 12 Ultra.

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أيضاً من المقرر أن يأتي هذا المستشعر بحجم أكبر من مستشعر سامسونج GN2 المميز بدقة 50 ميجا بيكسل والذي يدعم هاتف شاومي السابق Xiaomi 11 Ultra.يذكر أن هاتف شاومي المرتقب Xiaomi 12 Ultra يأتي بإعدادات للكاميرة الخلفية تتضمن مستشعر رئيسي بدقة 50 ميجا بيكسل، مع اثنان من المستشعرات بدقة 48 ميجا بيكسل.