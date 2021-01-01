إختبار مستشعر جديد بحجم 1/1.1 ودقة 50 ميجا بيكسل من سوني

تستعد شركة سوني لإطلاق أحدث إصدارات الشركة من مستشعرات الكاميرة الخاصة بالهواتف الذكية والذي يأتي بحجم كبير 1/1.1 ودقة 50 ميجا بيكسل.
دفعت شركة سوني النماذج الأولى من مستشعر الكاميرة المميز بدقة 50 ميجا بيكسل وحجم 1/1.1 للشركات المنصعة للهواتف الذكية لبدء إختبار المستشعر قبل الإعلان الرسمي.
ولقد أشارت التسريبات التي جاءت من “Digital Chat Station” أن المستشعر القادم هو Exmor IMX800 الذي يدعم هاتف شاومي المرتقب Xiaomi 12 Ultra.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!