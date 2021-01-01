زيادة إنتاج Mini LED لجهاز ماك بوك برو من آبل

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تواصل شركة آبل توسيع سلسلتها لتوريد لوحات Mini LED بهدف زيادة الإنتاج لشاشات ماك بوك برو. ويستخدم كل من ماك بوك برو بقياس 14 و 16 إنشًا لوحات Mini LED للشاشة، وهي التكنولوجيا التي ظهرت لأول مرة في آيباد برو بقياس 12.9 إنشًا.



ومع نجاح الشاشات في هذه النماذج، تحرص آبل على زيادة الإنتاج لاستخدام التكنولوجيا بشكل أكبر. ووفقًا للمحلل مينغ تشي كو من شركة TF Securities، فإن الشركة تعمل بشكل كبير على توسيع قدرة سلسلة التوريد الخاصة بلوحات Mini LED لأجهزة ماك بوك برو.



وتضيف تغريدة أن الشركة تفعل ذلك بالرغم من أن سوق أجهزة الحواسيب المكتبية والمحمولة يعاني ككل من التضخم والغزو الروسي المستمر لأوكرانيا.

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وبالنسبة لمقدار المكاسب التي تريد آبل رؤيتها، يقول كو إنها تهدف إلى زيادة العرض بنسبة بين 20 و 30 في المئة.وتوفر زيادة الطاقة الإنتاجية للشركة عددًا من الفوائد، بما في ذلك تكاليف أرخص لكل لوحة بسبب وفورات الحجم. كما يمكن اعتبار الزيادة أيضًا علامة على أن الشركة تعتقد أن الطلب المتزايد على أجهزة الحاسب المحمولة المتطورة قادم.آبل تدفع بقوة أكبر مع جهاز ماك بوك برو الجديدتأتي تغريدة كو بعد تغريدة أخرى صدرت في وقت سابق، حيث يقول المحلل: أعتقد أن الفجوة بين شحنات ماك بوك برو المزود بلوحات Mini LED وماك بوك برو المزود بلوحات OLED قد تتسع في 2022 و 2023.وبالرغم من أن التضخم يمثل مشكلة. ولكن يعتقد أن الشركة قادرة على التفوق في الأداء على منافسيها بفضل قيمة العلامة التجارية.وجاءت التعليقات ردًا على تقرير صدر في 21 مارس من شركة التحليلات DSCC. وتمتع أحدث نموذجين ماك بوك برو من آبل بهيمنة كبيرة على سوق أجهزة الحاسب المحمولة المتقدمة بعد إطلاقهما.وتفوقت نماذج ماك بوك برو بلوحات Mini LED على جميع الحواسيب المحمولة بلوحات OLED في الربع الأخير من عام 2021. وذلك وفقًا لأرقام DSCC.ومن المتوقع أن تقود الشركة هذه الفئة من الربع الرابع من العام 21 إلى الربع الرابع من العام 22. ويأتي ذلك بحصة لا تقل عن 40% على أساس الوحدة و 56% على أساس الإيرادات كل ربع سنة.